/Eldőlt Dzsudzsák sorsa, kiderült, marad-e Debrecenben

A nyári szünet egyik legnépszerűbb kérdése az volt, vajon marad-e Debrecenbe a csapat legendája, a 109-szeres válogatott középpályás. Több alkalommal az jelent meg Dzsudzsák Balázsról, hogy távozik a Lokitól, és a Honvédhoz megy sportigazgatónak. A válogatottsági rekorder szerződése június 30-án lejár, és a decemberben már a 39. születésnapját ünneplő klasszis további sorsa még nem dőlt el. Egészen eddig.

Dzsudzsák sorsa eldőlt, marad a Loki játékosa

Fotó: DVSC.hu

Dzsudzsák játékosként utazik a Debrecen edzőtáborába

Továbbra sincs szerződése Debrecenben Dzsudzsák Balázsnak, de a Loki saját nevelésű játékosa kapcsán a haon.hu megírta, hogy tavaly is jóval a szezon vége után toldotta meg lejárófélben lévő kontraktusát. Ezek alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a következő idényben is a DVSC keretének tagja lesz a középpályás, sőt, a megállapodás is megköttethetett. És ez – noha hivatalosan még nem jelentették be a felek – immár félig biznyítást is nyert, hiszen a haon.hu legújabb cikkében feltűnt fotón a háttérben jól látszik, hogy Dzsudzsák is munkába állt a csapat pallagi edzőtáborában.

Ráadásul a Debrecen is nyilvánosságra hozta az ausztriai edzőtáborába utazó keretét, ahol a tervek szerint a Csíkszereda, a CFR Kolozsvár és a cseh Sigma Olomouc csapatával is összecsap a csapat. Ebben pedig ott található Dzsudzsák Balázs neve is, mint játékos.

Pálfi Donát, Engedi Márk, Erdélyi Benedek, Balogh T. Márk – kapusok mezőnyjátékosok: Fábián Bence, Hornyák Csaba, Grassi Elia, Mona Árpád, Asztalos Noel, Lang Ádám, Szakál Dénes, Batik Bence, Kusnyir Erik, Gyenti Kristóf, Szécsi Márk, Tercza Gergő, Bökönyi Martin, Szuhodovszki Soma, Vajda Botond, Szűcs Tamás, Doktor Zsolt, Amos Youga, Bodnár Balázs, Cibla Flórián, Dzsudzsák Balázs, Kocsis Dominik, Egri Imre, Nyikos Botond, Batai Tamás, Bárány Donát, David Nwachukwu, Kaye Shedrach, Yacouba Silue.

Ami további örömre adhat okot a Loki szurkolóinak, hogy a keretben ott van Bárány Donát neve is, akit az Újpesttel boronáltak össze korábban.

Amíg ilyen gólokra képes Dzsudzsák, helye van a Debrecenben: