Megtörten beszélt Szoboszlai edzője, erre számíthatnak Diogo Jota özvegye és árvái

Lassan három hónap telt el azóta, hogy a Liverpool portugál válogatott csatára, Diogo Jota (és vele utazó testvére, André Silva) július 3-án halálos autóbalesetet szenvedett. A Vörösök holland edzője, Arne Slot egy interjúban bevallotta: máig nincs túl a veszteségen. Szoboszlai Dominikék szakvezetője ugyanakkor arról is beszélt, hogy Diogo Jota özvegye és három félárva kisgyermeke valóban megkapják a Pooltól az elhunyt futballista szerződéséből még fennmaradt két évre szóló óriási pénzösszeget.

Diogo Jota özvegye, Rute fájdalmát semmi sem csökkentheti, de legalább az anyagiak miatt nyugodt lehet

Slot a TNT Sports műsorában a hajdani Rangers-sztár Ally McCoisttal beszélgetve vallott arról, hogy érzelmileg még mindig megszenvedi a sokkoló tragédiát. Hiába próbál a szakmai feladataira összpontosítani, gyakran az edző eszébe jut, mennyire szenvedhet a történtek miatt Diogo Jota özvegye, Rute Cardoso, aki 11 nappal a házasságuk után veszítette el három közös gyermekük apját.

– Ahogy a szurkolók viselkedtek a tragédia után, az a rengeteg virág és a sok megemlékezés: elérzékenyülök, ha csak ezekre gondolok. Hihetetlen, mit tettek a szurkolóink és a játékosaink is a temetésen és körülötte.

Aztán újra edzenünk kell. De vannak pillanatok, amikor arra gondolok: 'Mit érezhet most a felesége és a gyerekei?'.

Olyan nehéznek hangzik, de az élet folytatódik. Azt várják el tőlem, hogy készítsem fel a csapatot, ami néha nehéznek tűnik, tudván, milyen szörnyű a családjának és a szüleinek még most is, és mindabban, amiben életük végéig keresztül fognak menni – mondta a még mindig megrendült Slot.

Diogo Jota özvegye megkapja az ígért pénzt

Szoboszlaiék edzője ezzel kapcsolatban megerősítette azt a korábbi hírt, mely szerint a Liverpool tulajdonosai (Fenway Sports Group) úgy döntöttek: Diogo Jota özvegye megkapja az elhunyt férje 2027 nyaráig érvényes szerződésébe foglalt fizetést. A hetente bruttó 140 ezer fonttal (62,6 millió forint) számolva ez összesen 14,5 millió fontot ( 6,5 milliárd forint) tesz ki.

– Általában bírálják a klubtulajdonosokat, miként a menedzsereket is, de ahogy ők ezt a helyzetet kezelték a feleségének és a gyerekeinek kifizetve a szerződésből származó összes pénzt... Sokan talán azt hiszik, hogy ez így normális, de a futballban nem így szokott lenni – dicsérte a Pool amerikai tulajainak nagylelkű gesztusát Arne Slot.