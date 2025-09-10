Meztelenül fürdőzik, mindenki a népszerű riporternőt nézi

Diletta Leotta jókora meglepetést okozott a rajongóinak, amikor meztelenül pózolt a kádban. A gyönyörű olasz futballkommentátor a svájci pihenéséről osztott meg képeket, és az Instagramon lapozgatva a hetedik fotó totális meglepetést okozott: Dilettát tényleg meztelenül láthatjuk a habfürdőben. A megosztást a The Sun is felkapta, azóta még többen nézik Diletta fényképeit. A 34 éves szépség férjével, a korábbi Liverpool-kapussal, Loris Kariusszal és lányukkal, Ariával együtt lazított. A képekhez ezt a kommentet fűzte: „Viszlát nyár, a legszebb emlékeket adtad nekünk.”
