Meztelenül fürdőzik, mindenki a népszerű riporternőt nézi

Loris Kariusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 05:00
riporternőDiletta Leotta
Több fotót is megosztott svájci pihenéséről Diletta Leotta. A népszerű olasz tévés az egyik képen teljesen meztelenül látható.
Diletta Leotta jókora meglepetést okozott a rajongóinak, amikor meztelenül pózolt a kádban. A gyönyörű olasz futballkommentátor a svájci pihenéséről osztott meg képeket, és az Instagramon lapozgatva a hetedik fotó totális meglepetést okozott: Dilettát tényleg meztelenül láthatjuk a habfürdőben. A megosztást a The Sun is felkapta, azóta még többen nézik Diletta fényképeit. A 34 éves szépség férjével, a korábbi Liverpool-kapussal, Loris Kariusszal és lányukkal, Ariával együtt lazított. A képekhez ezt a kommentet fűzte: „Viszlát nyár, a legszebb emlékeket adtad nekünk.”

 

