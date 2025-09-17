Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Gyász: Tragikus hirtelenséggel meghalt a 27 éves magyar focista

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 15:30
Sokan imádkoztak érte, de feladta a harcot. Meghalt a Pétervására SE korábbi focistája. Csonka Benjámin.
27 évesen elhunyt a Heves vármegyei első osztályban szereplő Pétervására SE korábbi focistája. Csonka Benjámin mindig igazi csapatemberként lépett pályára, akinek az emlékét örökre a szívükben őrzik majd egykori társai.

Gyászoljákt Csonka Benjámint, a Pétervására SE korábbi focistáját
Rengetegen gyászolják a Pétervására SE korábbi focistáját, Csonka Benjámint (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy Csonka Benjámin életének 27. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt

 – közölte a gyászhírt közösségi oldalán a Pétervására Sportegyesület.

Csonka Benjámin kiskorától az egyesület tagja volt, hosszú éveken keresztül erősítette a klub csapatait.

Technikás játékával, kitartásával és elhivatottságával mindig igazi csapatemberként lépett pályára, akire büszkék voltunk, és akit nemcsak játékostársai, hanem edzői is nagyra becsültek. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük

 – olvasható a sportegyesület által kiadott közleményben.

Hogy pontosan mi történt, azt egyelőre nem tudni, de a közösségi oldalakon már a tragikus hír előtt sokan imádkoztak Benjáminért.

Jobbulást kívánok neki

 – üzenték sokan, majd jött a megrázó hír, hogy a 27 éves fiatalember feladta a harcot. Azóta részvétnyilvánítások lepik el a közösségi oldalt. Csonka Benjámintól csütörtökön 14 óra 30 perckor vesznek végső búcsút a pétervásárai temetőben.

 

