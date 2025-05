Böde Dani megállíthatatlan, közel a sporttörténelmi gólkirályi címe - Videó

Böde Dániel a Paks szezonzáró bajnoki mérkőzésén újabb óriási lépést tett afelé, hogy minden idők legidősebb gólkirálya legyen a magyar NB I-ben. Az utolsó, 33. fordulót már a góllövőlista élén várt 38 éves csatár gólt lőtt a már kiesett – és korábbi ferencvárosi csatártársa, Gera Zoltán dirigálta – Kecskemét ellen (1-1), így alaposan feladta a leckét az üldözőinek.

Böde Dániel (obbra) 38 évesen gólkirály lesz, ha csak nem táltosodik meg szombaton egy üldözője Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport

Az ezúttal Bognár György vezetőedző kezdőcsapatába nevezett Böde Dániel a 43. percben büntetőből lőtt a kecskemétiek kapujának bal oldalába, majd a fiához futott ünnepelni.

A kupagyőztes paksiak veterán gólzsákjának lövése után, Szabó Alex kezezéséért járó tizenegyest csak a VAR-vizsgálat után ítélte meg a visszavonuló Vad II István játékvezető, akinek a szünet után, a 46. percben is feladta a leckét Böde Dani. Éles szögből lőtt a hosszú sarokba, de az újra videózni kihívott bíró ezúttal les miatt érvénytelenítette a gólját. Az 1-1-es végeredményt a hosszabbításban egyenlítő Májer Milán állította be.

A sokak által Marco Rossi szövetségi kapitány válogatott keretébe is bekövetelt Böde a 15. gólját szerezte a 2024/25-ös szezonban, noha a meccsek zömében csak csereként áll be. Akik még beérhetik a hétvégi bajnokikon: az egyaránt 13-13 gólnál járó Bárány Donát (DVSC) és Jurina Marin (MTK), és talán még a 12-12 gólosok, azaz Brandon Dominues (DVSC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) és a címvédő Varga Barnabás (FTC). Böde paksi csatártársa, Tóth Barna is utóbbiakkal holtversenyben áll, de ő értelemszerűen már nem gyarapíthaja tovább a góljai számát.

Ezeken a meccseken foghatják be a 15 gólos Böde Danit:

szombat, 15:00, MTK–Újpest (a hazai Jurina 13 gólos);

szombat, 17:30, Fehérvár–DVSC (a vendég Bárány 13, Domingues 12 gólos);

szombat, 20:00, Győr–FTC (a vendég Varga 12 gólos);

szombat, 20:00, PAFC–DVTK (a hazai Nagy 12 gólos).