BL-meccsek: itt az összes csütörtöki végeredmény

Sallai Roland nyolc év után kiütéses vereséggel tért vissza a Bajnokok Ligájába. A török Galatasaray ugyan vezetett Frankfurtban, az Eintracht végül 5-1-re nyert, a magyar játékos végig a pályán volt. A csütörtöki BL-meccsek sztárja az angol Marcus Rashford volt, a korábbi Manchester United-csatár két góljával nyert 2-1-re a Barcelona a Newcastle otthonában.
Bruges (belga)-Monaco (francia) 4-1 (3-0)
gól: Tresoldi (32.), Onyedika (39.), Vanaken (43.), Diakhon (75.), illetve Fati (91.)
Köbenhavn (dán)-Leverkusen (német) 2-2 (1-0)
gól: Larsson (9.), Robert (87.), illetve Grimaldo (82.), Hacidiakosz (92., öngól)
Eintracht Frankfurt (német)-Galatasaray (török) 5-1 (3-1)
gól: Sánchez (37., öngól), Uzun (45+2.), Burkardt (45+4., 66.), Knauff (75.) illetve Akgün (8.)
Manchester City (angol)-Napoli (olasz) 2-0 (0-0)
gól: Haaland (56.), Doku (65.)
Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol) 1-2 (0-0)
gól: Gordon (90.), illetve Rashord (58., 67.)
Sporting (portugál)-Kajrat Almati (kazah) 4-1 (1-0)
gól: Trincao (44., 64.), Santos (66.), Quenda (68.), illetve Filho (86.)
A Bajnokok Ligája két hét múlva a második fordulóval folytatódik, akkor Galatasaray-Liverpool "magyar rangadót" is rendeznek.
