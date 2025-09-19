Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
BL-meccsek: itt az összes csütörtöki végeredmény

Marcus Rashford
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 05:15 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 19. 05:26
Sallai Rolandbl
Sallai Roland nem tudott nyerni, Marcus Rashford duplával tért vissza Angliába. Egy helyen a BL-meccsek végeredménye.

Sallai Roland nyolc év után kiütéses vereséggel tért vissza a Bajnokok Ligájába. A török Galatasaray ugyan vezetett Frankfurtban, az Eintracht végül 5-1-re nyert, a magyar játékos végig a pályán volt. A csütörtöki BL-meccsek sztárja az angol Marcus Rashford volt, a korábbi Manchester United-csatár két góljával nyert 2-1-re a Barcelona a Newcastle otthonában.

Marcus Rashford a csütörtöki BL-meccsek sztárja
Marcus Rashford a csütörtöki BL-meccsek sztárja Fotó: Daniel Chesterton/Offside

BL-meccsek, alapszakasz, 1. forduló:

Bruges (belga)-Monaco (francia) 4-1 (3-0)
gól: Tresoldi (32.), Onyedika (39.), Vanaken (43.), Diakhon (75.), illetve Fati (91.)

Köbenhavn (dán)-Leverkusen (német) 2-2 (1-0)
gól: Larsson (9.), Robert (87.), illetve Grimaldo (82.), Hacidiakosz (92., öngól)

Eintracht Frankfurt (német)-Galatasaray (török) 5-1 (3-1)
gól: Sánchez (37., öngól), Uzun (45+2.), Burkardt (45+4., 66.), Knauff (75.) illetve Akgün (8.)

Manchester City (angol)-Napoli (olasz) 2-0 (0-0)
gól: Haaland (56.), Doku (65.)

Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol) 1-2 (0-0)
gól: Gordon (90.), illetve Rashord (58., 67.)

Sporting (portugál)-Kajrat Almati (kazah) 4-1 (1-0)
gól: Trincao (44., 64.), Santos (66.), Quenda (68.), illetve Filho (86.)

A Bajnokok Ligája két hét múlva a második fordulóval folytatódik, akkor Galatasaray-Liverpool "magyar rangadót" is rendeznek.

 

