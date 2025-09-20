Arne Slot nem győzi dicsérni Szoboszlai Dominikot

A Liverpool Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban 2-1-re nyert a városi rivális Everton ellen, és továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a tabellát. Arne Slot vezetőedző maximálisan elégedett lehet.

Arne Slot elégedett lehet Szoboszlai játékával Fotó: AFP

A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal a középpálya közepén kapott helyet a kezdőcsapatban, s hozzá hasonlóan Kerkez is végigjátszotta a találkozót. Arne Slot az első gól szerzőjéről, Ryan Gravenberch-ről beszélt, majd Szoboszlait is említette, dicsérte őket.

Arne Slot cserélni akart

"Ryan Gravenberch-et 60 perc után akartam lecserélni, de akkor kaptunk egy gólt – idézte a Liverpool vezetőedzőjét a Rousing the Kop oldal. - A főként támadó játékával került a figyelem középpontjába, de azt is látom, hogy mennyit fut a labda nélkül, hányszor segít Conor Bradley-nek, amikor kettő az egy elleni helyzetben van, és ugyanez vonatkozik Szoboszlai Dominikra is. Sok sprintet futnak, hogy segítsenek Bradley-nek, de egy kicsit Mo Szalahnak is. Ezért Mo-t kicsit feljebb, a támadózónában maradhat, így ő is a legjobbat hozhatja ki magából.”

Eközben a Liverpool Echo Kerkezt és Szoboszlait is osztályozta a Liverpool-Everton meccs után, a pontos számokról a Ripost írt.