Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

63 millió forint gyerektartással tartozik az elvált, kilencgyermekes híresség

gyerektartás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 19:25
börtöntartozásfocista
Rengeteg tartási díjjal tartozik kilenc gyermeke után. Nagy bajban van a Manchester United korábbi sztárja, Anderson.
B.
A szerző cikkei

Börtön fenyegeti a Manchester United korábbi focistáját. Anderson kilenc gyermek édesapja, és olyan sok gyerektartási díjjal tartozik, hogy ha nem fizet, rácsok mögé kerülhet.

Anderson, a Manchester United egykori focistája
Börtön fenyegeti a Manchester United korábbi focistáját, Andersont / Fotó: Clive Mason / Getty Images

A 37 éves korábbi középpályás 30 napra kerülhet börtönbe, hacsak nem fizeti ki a 63 millió forintnak megfelelő tartozását még az utolsó pillanatban. A döntést ugyanis már szeptember 3-án meghozta egy családjogi bíró a visszavonult labdarúgó szülővárosában, Porto Alegrében. A hírek szerint, ha lesz elég hely a börtönben, akkor szigorú szabály szerint fogják felügyelni Andersont, ha viszont túlzsúfoltak lesznek a cellák, akkor napközben kimehet majd tanulni vagy közmunkát végezni.

A korábbi labdarúgó, aki 31 évesen akasztotta szögre a cipőjét, hivatalos nyilatkozatot még nem tett. Ügyvédje, Julio Cezar Coitinho Jr. viszont megerősítette a helyi sajtónak, hogy az ügy valóban gyermekeket érint, ám a titoktartási rendelet miatt ennél többet nem mondhat – írja a Daily Star.

Anderson már került bajba

Anderson egyébként nem először kerül bajba. Öt évvel ezelőtt azzal vádolták meg – másik hét emberrel együtt –, hogy körülbelül 2 milliárd forintnak megfelelő összeget mosott tisztára kriptovalutákon keresztül. Azóta sem tudni, hogy ez a nyomozás folyamatban van-e még vagy már lezárták.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu