63 millió forint gyerektartással tartozik az elvált, kilencgyermekes híresség

Börtön fenyegeti a Manchester United korábbi focistáját. Anderson kilenc gyermek édesapja, és olyan sok gyerektartási díjjal tartozik, hogy ha nem fizet, rácsok mögé kerülhet.
A 37 éves korábbi középpályás 30 napra kerülhet börtönbe, hacsak nem fizeti ki a 63 millió forintnak megfelelő tartozását még az utolsó pillanatban. A döntést ugyanis már szeptember 3-án meghozta egy családjogi bíró a visszavonult labdarúgó szülővárosában, Porto Alegrében. A hírek szerint, ha lesz elég hely a börtönben, akkor szigorú szabály szerint fogják felügyelni Andersont, ha viszont túlzsúfoltak lesznek a cellák, akkor napközben kimehet majd tanulni vagy közmunkát végezni.
A korábbi labdarúgó, aki 31 évesen akasztotta szögre a cipőjét, hivatalos nyilatkozatot még nem tett. Ügyvédje, Julio Cezar Coitinho Jr. viszont megerősítette a helyi sajtónak, hogy az ügy valóban gyermekeket érint, ám a titoktartási rendelet miatt ennél többet nem mondhat – írja a Daily Star.
Anderson egyébként nem először kerül bajba. Öt évvel ezelőtt azzal vádolták meg – másik hét emberrel együtt –, hogy körülbelül 2 milliárd forintnak megfelelő összeget mosott tisztára kriptovalutákon keresztül. Azóta sem tudni, hogy ez a nyomozás folyamatban van-e még vagy már lezárták.
