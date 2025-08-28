„Szemét kérdés” – Marco Rossi újonca megmondta a véleményét

23 évesen révbe érni látszik Molnár Rajmund. Az MTK támadója öt forduló után öt találattal vezeti az NB I góllövőlistáját; ő szerezte a 2025/26-os szezon első mesterhármasát; Marco Rossi szövetségi kapitány újoncként meghívta a világbajnoki selejtezőre készülő magyar labdarúgó-válogatottba; és napokon belül felnőttként is légiósnak állhat (korábban a Honvéd akadémiájáról alig 17 évesen a portugál Benficához szerződött – a szerző). A MOL Csapat interjújából kiderül: egyelőre még emésztgeti, milyen fontos mérföldkövekhez érkezett pályafutásában.

Az immár válogatott kerettag Molnár Rajmund (balra, a ferencvárosi Cissé mellett) a Fradi elleni pontot érő bombagóllal nyitotta az évét Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A korosztályos válogatottak szamárlétráját már végigjárt Rossi-újonc, Molnár Rajmund elismerte, mozgalmas napok ezek számára.

Pozitív dolgok történnek, egy játékos életében fontos mérföldkő akár az első külföldi szerződés, akár a válogatott meghívó.

– Előbbiről még nem tudok semmi biztosat mondani, utóbbiről is csak annyit, hogy rettentő boldog vagyok. Nagyon nehéz út vezetett idáig a pályafutásomban, voltam megye I-es futballista is, és mindenért nagyon komolyan meg kellett küzdenem. Büszke vagyok és nagyon motivált – mondta Molnár.

Válogatott és klub: összefüggenek

Amikor arról kérdezték, melyik a nagyobb lépés a karrierjében, nevetve így válaszolt:

Ez egy nagyon szemét kérdés. Az igazság az, hogy összefügg a két dolog, és nem kerülhető meg egyik sem, amikor a másikról beszélünk.

– A válogatottság nyilván gyermekkori álma minden futballistának, hatalmas megtiszteltetés, de ha az ember a klubjában nem teljesít jól, akkor nincs meghívó sem. És minél jobb csapatban játszik egy futballista, annál jobb esélye van, hogy állandósítsa a helyét a keretben, aztán ha jól alakulnak a dolgok, akkor a csapatban – mondta a Rossi-keret egyik újonca, aki beszélt még többek között a válogatottnál várható konkurenciaharcról, az egyik posztriválisának tekinthető Sallai Rolandról, az írországi (jövő szombat) és a Portugália elleni (szeptember 9.), hazai vb-selejtezők reményeiről és a teltházas Puskás Arénával kapcsolatos érzéseiről is.

