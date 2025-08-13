Dráma a nyár botránya után, szuperkapus nélkül lett meg a Szuperkupa

Drámai meccsen dőlt el az európai Szuperkupa sorsa. Az Európa-liga győztes Tottenham a 84. percben még 2-0-ra vezetett a Paris Saint-Germain ellen. A gólokat a két középhátvéd, Mickey van de Ven és Cristian Romero szerezte. Ekkor támadt fel a BL-győzte PSG, előbb Lee Kang-in találatával szépíteni tudott, majd a 94. percben Goncalo Ramos egyenlített. A tizenegyespárbajt a franciák bírták jobban, s új kapusuk, Lucas Chevalier is védeni tudott egy kísérletet. Ezzel végleg el is dőlt Párizsban a kapuskérdés, s talán lezárul a nyár egyik botránya.
A májusban még BL-t nyerő francia klub egy nappal a mostani finálé előtt rúgta ki a keretből Gianluigi Donnarumma kapust, akiről még Luis Enrique vezetőedző is azt mondta, a posztján a világ egyik legjobbja. Úgy tűnik, az utánpótlás tényleg megvan. Az olasz játékos pedig nagy eséllyel eligazol Párizsból, Angliában várják.
