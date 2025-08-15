Diogo Jota családja szívszorító hírt kapott Angliából

A Chelsea játékosai közös megegyezés alapján elhatározták, hogy a klubvilágbajnokság elhódításáért kapott pénzdíj egy részét az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota, valamint öccse, André Silva családjának adományozzák. A testvérek július 3-án hunytak el autóbalesetben, Jota éppen Liverpoolba utazott vissza Spanyolországból.

A Chelsea is segíti Diogo Jota családját Fotó: Andrew Powell

A Kékek a múlt hónapban nyerték meg az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságot, miután a döntőben 3-0-ra felülmúlták a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain csapatát. Ez a siker a becslések szerint nagyjából 84 millió fontot hozott a csapatnak, amelyből körülbelül 11 millió font (5 milliárd forint) került szétosztásra a játékosok között. A klub és a keret most úgy döntött, hogy a pénzdíjban részesülők egyenlő összegű adománnyal segítik a gyászoló családot.

Volt csapattársát is megviselte Diogo Jota halála

A Chelsea-játékosok közül Pedro Netót különösen megtörte a hír, hiszen mind a portugál válogatottban, mind pedig a Wolverhampton csapatában együtt játszott Jotával, így a PSG elleni győzelmet is neki ajánlotta.

„Az elmúlt néhány nap nagyon nehéz volt, nehéz beszélni is róla, úgyhogy csak abban bízom, hogy meg tudjuk nyerni ezt a döntőt értük”

– mondta Neto még júliusban a klubvilágbajnokság fináléját megelőzően.

Jota és testvére július 3-án, még a klubvilágbajnokság ideje alatt tragikus módon hunytak el egy Spanyolországban történt autóbalesetben, amely gyászba borította az egész futballvilágot. A Liverpool támadója 28 esztendős volt, és nemrégiben vette feleségül szerelmét, Rute Cardozót, akivel három közös gyerekük van. Korábban a Liverpool is úgy döntött, szerződése lejártáig, azaz még két évig fizeti Jota bérét a családnak.