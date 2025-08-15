UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Diogo Jota családja szívszorító hírt kapott Angliából

Diogo Jota
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 18:30
LiverpoolChelsea
A Chelsea játékosai is ott segítenek, ahol csak tudnak. A nyereményük egy részét Diogo Jota gyászoló családjának adományozzák.

A Chelsea játékosai közös megegyezés alapján elhatározták, hogy a klubvilágbajnokság elhódításáért kapott pénzdíj egy részét az autóbalesetben elhunyt Diogo Jota, valamint öccse, André Silva családjának adományozzák. A testvérek július 3-án hunytak el autóbalesetben, Jota éppen Liverpoolba utazott vissza Spanyolországból.

Diogo Jota családja
A Chelsea is segíti Diogo Jota családját Fotó: Andrew Powell

A Kékek a múlt hónapban nyerték meg az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságot, miután a döntőben 3-0-ra felülmúlták a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain csapatát. Ez a siker a becslések szerint nagyjából 84 millió fontot hozott a csapatnak, amelyből körülbelül 11 millió font (5 milliárd forint) került szétosztásra a játékosok között. A klub és a keret most úgy döntött, hogy a pénzdíjban részesülők egyenlő összegű adománnyal segítik a gyászoló családot.

Volt csapattársát is megviselte Diogo Jota halála

A Chelsea-játékosok közül Pedro Netót különösen megtörte a hír, hiszen mind a portugál válogatottban, mind pedig a Wolverhampton csapatában együtt játszott Jotával, így a PSG elleni győzelmet is neki ajánlotta.

„Az elmúlt néhány nap nagyon nehéz volt, nehéz beszélni is róla, úgyhogy csak abban bízom, hogy meg tudjuk nyerni ezt a döntőt értük”

 – mondta Neto még júliusban a klubvilágbajnokság fináléját megelőzően.

Jota és testvére július 3-án, még a klubvilágbajnokság ideje alatt tragikus módon hunytak el egy Spanyolországban történt autóbalesetben, amely gyászba borította az egész futballvilágot. A Liverpool támadója 28 esztendős volt, és nemrégiben vette feleségül szerelmét, Rute Cardozót, akivel három közös gyerekük van. Korábban a Liverpool is úgy döntött, szerződése lejártáig, azaz még két évig fizeti Jota bérét a családnak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu