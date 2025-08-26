Szoboszlai elképesztő "ajándékkal" lepte meg a Liverpool szülinapos csodagyerekét

Aki követte a Liverpoolt a nyári felkészülési időszakban, annak biztosan nem volt ismeretlen Rio Ngumoha neve. A „vörösök” csodagyereke hétfő este beírta magát a legendás csapat történelemkönyvébe, hiszen a mindössze 16 éves és 361 napos játékos a Liverpool legfiatalabb gólszerzője lett, miután a 100. percben Szoboszlai átlépős csele után eldöntötte a Newcastle elleni, parázs hangulatú mérkőzést. Előtte a Liverpool 2-0-ra is vezetett, ráadásul egy kiállítás miatt emberelőnyben játszott, a Newcastle mégis egyenlített. Ezután mentette meg csapatát a blamától a tinisztár.
A mindent eldöntő gólból a jobbhátvédként játszó magyar játékos is jócskán kivette a részét, mivel az utolsó pillanatban átlépte Mohamed Szalah középre tett labdáját, ezzel megteremtve a tökéletes lehetőséget és "ajándékot" a néhány nap múlva 17. születésnapját ünneplő Ngumoha számára. A tinisztárnak ez volt az utolsó lehetősége, hogy csatlakozzon a Premier League 16 éves gólszerzőinek exkluzív klubjába. Bár a dobogóról lemaradt – James Vaughan, James Milner és Wayne Rooney mögött „csak” a negyedik helyet tudta megszerezni –, Rooney mellett ő az egyetlen, akinek a találata három pontot jelentett csapatának.
Nem kellett sok idő a Liverpool új fenoménjának: Arne Slot csupán négy perccel a gólja előtt küldte pályára Ngumohát. Ennek ellenére egy cseppnyi nyomás sem volt észrevehető a Premier League-ben először pályára lépő játékoson. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy Szoboszlai az utolsó percekben ennyire megbízott benne. A lefújást követően a magyar válogatott csapatkapitány az Instagram-oldalán is posztolt egy közös fotót a Liverpool immár legfiatalabb gólszerzőjével.
