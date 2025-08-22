Videón a megható jelenet, Szoboszlai Dominik különleges kérést teljesített

A címvédő Liverpool 4–2-es győzelemmel kezdte a szezont a Bournemouth ellen, és most egy jóval komolyabb erőpróba vár rá: hétfő este a Newcastle United otthonában kell bizonyítania. Szoboszlai Dominik együttese már napok óta készül a rangadóra, a csapat edzéseit pedig a megszokott lendület és intenzitás mellett a felszabadult hangulat is jellemzi.
Erről árulkodik egy fotó, amelyen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzés előtt a Liverpool bajnoki könyvét lapozgatja. Hogy taktikát kerestek benne, titkos receptet a Newcastle legyőzésére, vagy csak a tavalyi sztorikon mosolyogtak, azt nem tudni – az viszont biztos, hogy a két magyar játékos remek hangulatban várja a rangadót.
Ha pedig hinni lehet a „forgatókönyvnek”, a történet végén ismét vörös betűkkel írják majd tovább a Liverpool sikerkönyvét, amely kapcsán Szoboszlai Dominik különleges kérést teljesített: Curtis Jones aláírást kért tőle, a megható jelenet az alábbi videón tekinthető meg.
