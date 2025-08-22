UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón a megható jelenet, Szoboszlai Dominik különleges kérést teljesített

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 07:15
Kerkez MilosLiverpool
Nem mindennapi jelenetet kaptak lencsevégre Liverpoolban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzés előtt a Liverpool bajnoki könyvét lapozgatta, láthatóan jókedvűen. A hétfő esti Newcastle elleni rangadó előtt úgy tűnik, a humor és a lazaság is fontos része a felkészülésnek.

A címvédő Liverpool 4–2-es győzelemmel kezdte a szezont a Bournemouth ellen, és most egy jóval komolyabb erőpróba vár rá: hétfő este a Newcastle United otthonában kell bizonyítania. Szoboszlai Dominik együttese már napok óta készül a rangadóra, a csapat edzéseit pedig a megszokott lendület és intenzitás mellett a felszabadult hangulat is jellemzi. 

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik (balra) és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára a Premier Leauge nyitányán  Fotó: Nikki Dyer - LFC

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos így készül a rangadóra 

Erről árulkodik egy fotó, amelyen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzés előtt a Liverpool bajnoki könyvét lapozgatja. Hogy taktikát kerestek benne, titkos receptet a Newcastle legyőzésére, vagy csak a tavalyi sztorikon mosolyogtak, azt nem tudni – az viszont biztos, hogy a két magyar játékos remek hangulatban várja a rangadót.

Ha pedig hinni lehet a „forgatókönyvnek”, a történet végén ismét vörös betűkkel írják majd tovább a Liverpool sikerkönyvét, amely kapcsán Szoboszlai Dominik különleges kérést teljesített: Curtis Jones aláírást kért tőle, a megható jelenet az alábbi videón tekinthető meg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu