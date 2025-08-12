AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Áll a bál Szoboszlaiék ellenfelénél, ez nem sok jót ígér

Crystal Palace
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 18:40
Kerkez MilosSzoboszlai Dominik
Ez nem sok jót ígér a kontinens feltörekvő egyesületeinek. Közleményt adott ki a Szoboszlaiék ellen szuperkupát nyert Crystal Palace.
A Crystal Palace - amely vasárnap még a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt győzte le büntetőkkel, és hódította el az Angol Szuperkupát - az UEFA és annak igazságtalannak tartott döntését bírálja. Miközben a klubnak a Szoboszlaiék ellen megnyert trófeát kellene ünnepelni, azzal kell foglalkoznia, hogy az FA Kupa győzteseként az Európa-liga helyett csupán a Konferencia-ligában indulhat.

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield
A Crystal Palace - amely vasárnap még a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt győzte le büntetőkkel, és hódította el az Angol Szuperkupát - az UEFA és annak igazságtalannak tartott döntését bírálta Fotó: NurPhoto via AFP

Úgy tűnik, hogy bizonyos klubok, szervezetek és személyek egyedülálló kiváltsággal és hatalommal rendelkeznek

 - olvasható a Crystal Palace közleményében, amely szerint "növekvő és egészségtelen befolyás" foszlatta szerte a szurkolók álmait, és ez nem sok jót ígér a kontinens feltörekvő egyesületeinek.

A rosszul átgondolt szabályok és azok egyenlőtlen alkalmazása megfosztotta a fantasztikus szurkolóinkat attól, hogy történetünk során először az Európa-ligában követhessék a csapatunkat

 - bírálta a klub az UEFA-t. A Crystal Palace szerint koherens, megfelelően kommunikált és alkalmazott szabályokkal, a bizonytalanság feloldását szolgáló észszerű korrekciókkal és következetes szankciókkal kellene egyenlően kezelnie valamennyi klubot és biztosítani a megfelelő fellebbezési eljárást.

A Crystal Palace további jogi tanácsokat fog kérni az újabb lépések megtétele előtt, de azt ígéri a szurkolóknak, hogy ugyanazzal az elszántsággal és győzni akarással fog küzdeni a Konferencia-ligában, amely a klubot jellemzi.

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) hétfőn utasította el a londoni klub fellebbezését: az egyesület a pályán elért teljesítménye alapján a második számú nemzetközi sorozatban lett volna érdekelt, ám a The Eagle Football Group a többségi tulajdonosa a francia bajnokságban hatodik Olympique Lyonnak is, míg annak elnöke, John Textor a londoni gárdában is részesedéssel rendelkezik. Az UEFA ezért úgy döntött, hogy a francia együttes játszhat az Európa-ligában, mert a saját bajnokságában előrébb végzett, mint az angol együttes, amelyik a Premier League-ben a 12. helyen zárt.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
