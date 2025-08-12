Áll a bál Szoboszlaiék ellenfelénél, ez nem sok jót ígér

A Crystal Palace - amely vasárnap még a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt győzte le büntetőkkel, és hódította el az Angol Szuperkupát - az UEFA és annak igazságtalannak tartott döntését bírálja. Miközben a klubnak a Szoboszlaiék ellen megnyert trófeát kellene ünnepelni, azzal kell foglalkoznia, hogy az FA Kupa győzteseként az Európa-liga helyett csupán a Konferencia-ligában indulhat.

A Crystal Palace - amely vasárnap még a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt győzte le büntetőkkel, és hódította el az Angol Szuperkupát - az UEFA és annak igazságtalannak tartott döntését bírálta Fotó: NurPhoto via AFP

Úgy tűnik, hogy bizonyos klubok, szervezetek és személyek egyedülálló kiváltsággal és hatalommal rendelkeznek

- olvasható a Crystal Palace közleményében, amely szerint "növekvő és egészségtelen befolyás" foszlatta szerte a szurkolók álmait, és ez nem sok jót ígér a kontinens feltörekvő egyesületeinek.

A rosszul átgondolt szabályok és azok egyenlőtlen alkalmazása megfosztotta a fantasztikus szurkolóinkat attól, hogy történetünk során először az Európa-ligában követhessék a csapatunkat

- bírálta a klub az UEFA-t. A Crystal Palace szerint koherens, megfelelően kommunikált és alkalmazott szabályokkal, a bizonytalanság feloldását szolgáló észszerű korrekciókkal és következetes szankciókkal kellene egyenlően kezelnie valamennyi klubot és biztosítani a megfelelő fellebbezési eljárást.

A Crystal Palace további jogi tanácsokat fog kérni az újabb lépések megtétele előtt, de azt ígéri a szurkolóknak, hogy ugyanazzal az elszántsággal és győzni akarással fog küzdeni a Konferencia-ligában, amely a klubot jellemzi.