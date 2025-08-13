UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Szoboszlai egy szóval robbantotta fel a netet, még itthon is rajta nevetnek

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 19:15
Liverpool FCvideó
A Liverpool 2025/26-os szezon előtti bemutatóvideójában a játékosok egymás után mondták be a saját nevüket – köztük Pécsi Ármin, Kerkez Milos és a magyar válogatott csapatkapitánya is. Szoboszlai Dominik azonban angolosan ejtette ki a nevét, ami pillanatok alatt kommentcunamit indított el. Volt, aki nevetett rajta, mások viszont keményen beszóltak, amiért „máris elfelejtett magyarul”.

A Premier League-ben már hagyomány, hogy a szezon rajtja előtt a labdarúgók bemutatkozó videóban mondják el a nevüket, ezzel segítve a helyes kiejtést. A videóban, amelyben a Liverpool 2025–26-os szezonja előtt a csapat játékosai sorra mondták be saját nevüket, olyan feltörekvő nevek is elhangzottak, mint a híres magyar tehetség, Pécsi Ármin, a fiatal magyar válogatott hátvéd, Kerkez Milos – és természetesen Szoboszlai Dominik. Bár látszólag csak egy egyszerű játékos-bemutatóról volt szó, a futball- és magyar szurkolók számára az vált igazán érdekesé, amikor Szoboszlai a felvétel elején nem a megszokott magyar kiejtéssel mondta be a saját nevét, hanem angolosan: „Sob-osz-lie”, ami nem csak néhány vicces reakciót, de kisebb kritikai hullámot is elindított a rajongóknál. 

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik 2023 nyarán igazolt a Liverpool együtteséhez Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik akcentussal mondta ki a saját nevét, ezért kapja a fejmosást a szurkolóktól 

Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy Szoboszlai neve a magyar nyelvben sem éppen egyszerű, és a külföldi kommentátoroknak, riportereknek kifejezetten nagy falat a helyes kiejtése. Könnyen lehet, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a „kis angolosítással” egyszerűen meg akarta könnyíteni a nemzetközi médiában dolgozók életét, hiszen így elkerülhetők a kínos nyelvtörések és a furcsa torzítások.

Ennek ellenére a reakciók nem maradtak el. A közösségi felületeken sorra érkeztek a kritikák:

Ez mondjuk gáz, hogy hogy a saját nevét nem tudja kiejteni normálisan.

 - írta az egyik magyar szurkolók. 

Ez azért cink… Szoboszláj?

- mondta egy másik kommentelő. 

Máris elfelejtett magyarul két év Liverpool után.

- olvasható Liverpool posztja alatt. 

A rövid bemutatkozás így a szezon rajtja előtt váratlanul komoly vitát robbantott. Szoboszlai talán csak udvarias akart lenni a nemzetközi közönség felé, mégis egy nyelvi apróságból lett az idény első nagy vitája. 

 

