Szoboszlai egy szóval robbantotta fel a netet, még itthon is rajta nevetnek

A Premier League-ben már hagyomány, hogy a szezon rajtja előtt a labdarúgók bemutatkozó videóban mondják el a nevüket, ezzel segítve a helyes kiejtést. A videóban, amelyben a Liverpool 2025–26-os szezonja előtt a csapat játékosai sorra mondták be saját nevüket, olyan feltörekvő nevek is elhangzottak, mint a híres magyar tehetség, Pécsi Ármin, a fiatal magyar válogatott hátvéd, Kerkez Milos – és természetesen Szoboszlai Dominik. Bár látszólag csak egy egyszerű játékos-bemutatóról volt szó, a futball- és magyar szurkolók számára az vált igazán érdekesé, amikor Szoboszlai a felvétel elején nem a megszokott magyar kiejtéssel mondta be a saját nevét, hanem angolosan: „Sob-osz-lie”, ami nem csak néhány vicces reakciót, de kisebb kritikai hullámot is elindított a rajongóknál.

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán igazolt a Liverpool együtteséhez Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik akcentussal mondta ki a saját nevét, ezért kapja a fejmosást a szurkolóktól

Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy Szoboszlai neve a magyar nyelvben sem éppen egyszerű, és a külföldi kommentátoroknak, riportereknek kifejezetten nagy falat a helyes kiejtése. Könnyen lehet, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a „kis angolosítással” egyszerűen meg akarta könnyíteni a nemzetközi médiában dolgozók életét, hiszen így elkerülhetők a kínos nyelvtörések és a furcsa torzítások.

Dominik Szoboszlai, master of the pitch and now, pronunciation.



↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football's New Home, Stan Sport. Starts Saturday from 4am AEST.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/W4nicrOTKU — Stan Sport Football (@StanSportFC) August 13, 2025

Ennek ellenére a reakciók nem maradtak el. A közösségi felületeken sorra érkeztek a kritikák:

Ez mondjuk gáz, hogy hogy a saját nevét nem tudja kiejteni normálisan.

- írta az egyik magyar szurkolók.

Ez azért cink… Szoboszláj?

- mondta egy másik kommentelő.

Máris elfelejtett magyarul két év Liverpool után.

- olvasható Liverpool posztja alatt.

A rövid bemutatkozás így a szezon rajtja előtt váratlanul komoly vitát robbantott. Szoboszlai talán csak udvarias akart lenni a nemzetközi közönség felé, mégis egy nyelvi apróságból lett az idény első nagy vitája.