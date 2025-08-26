Marco Rossi elveszítheti az egyik legjobb támadóját

Három meccs, három győzelem, nulla kapott gól. Jelenleg ez a Galatasaray és Sallai Roland mérlege a török bajnokság 2025/2026-os kiírásában. Mindezt úgy, hogy a magyar légiós a tőle kissé idegen, jobbhátvéd pozícióban játszik. A magyar válogatott játékosa már az előző szezonban is belekóstolt a mélyebb pozícióba, most kizárólag ebben a szerepkörben számít rá edzője. Lehet, hogy Marco Rossi emiatt elveszíti az egyik legjobb támadóját, akiből védőt faragtak a törökök?

Sallai Roland megállíthatatlan Törökországban Fotó: Seskim Photo/MB Media

Ha ránézünk a tavaly szeptemberben a Freiburgtól Törökországba szerződött Sallai statisztikáira, akkor láthatjuk, hogy egyelőre nem a góljaival tűnik ki új csapatánál. Ottléte alatt minden versenysorozatot figyelembe véve 36 mérkőzésen csupán hat gólt és két gólpasszt jegyzett. A Galatasaray vezetőedzője, Okan Burok viszont ennek ellenére is alapemberként tekint a magyar játékosra, és kifejezetten sokat játszatja. Kezdetben a török szakember csak kísérleti alapon próbálgatta Sallait jobbhátvédként, hiszen a posztra igazol Elias Jelert nem vált be, az idei szezonban viszont már minden játékpercét a védelem szélén töltötte a 28 esztendős játékos.

Sallai Roland remekül alkalmazkodik új posztjához

A szerepváltozás következtében egy teljesen új oldalát mutatja a magyar válogatott támadója. Sallai az idei szezon eddigi három lejátszott meccsén rendre az isztambuli klub egyik kulcsjátékosa volt. Labdaérintések szempontjából a mezőny egyik, ha nem a legaktívabb játékosa, támadásban pedig jobbak a képességei, mint a legtöbb védőnek. A Gaziantep ellen például a mérkőzés legjobbjának is választották, mert remek mezőnymunkája mellett többek között egy büntetőt is kiharcolt. Hátrébbről indulva remek cselezőképességét is jobban ki tudja használni, mivel gyakrabban jut labdához, így több egy az egy elleni szituációt tud kialakítani. Passzjátéka is meghaladja a várakozásokat, ami talán annak tudható be, hogy csatárként inkább befejezés volt a feladata, most viszont szerepköréből adódóan jobban kiveszi a részét a szervezésből.