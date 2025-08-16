UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Fájhat Marco Rossi feje, új poszton ragadt a kulcsjátékosa

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 14:30
Hátvédet faragtak a törökök a magyar válogatott legjobb csatárából. Milyen hatással lesz ez rá az őszi vb-selejtezőkön? Új szerepkörre kényszerült, ott brillírozik Sallai Roland.
Számára eddig idegen, új pozícióban számít Sallai Rolandra a Galatasaray vezetőedzője. Okan Buruk az első törökországi szezonjában még számos szerepkörben próbálgatta a 28 éves, 60-szoros magyar válogatott futballistát – vérbeli támadó létére tán csak kapus nem volt –, most pedig állandóan jobbhétvédként veti be. Légiósunk becsületére váljék, hogy rendre az isztambuli sztárklub legjobbjai közé tartozik a kényszerből betöltött posztján is, de ezek után kérdés, Marco Rossi szövetségi kapitány hogyan sakkozik majd vele a három hét múlva kezdődő világbajnoki selejtezősorozatban.

Sallai (balra) nagyon él jobbhátvédként: védekezésben és támadásban is fontos tagja a Galatának
Fotó: Anadolu via AFP

Egy biztos: a világsztárként ünnepelt, de eddig nagy csalódást okozott Leroy Sané érkezésével Sallai még inkább kiszorult az óriási összegekből erősítő Galata csatársorából. A Bayern Münchentől évi 15 millió eurós fizetéssel elcsábított, 70-szeres német válogatott szélső a pénteki, Fatih Karagümrük ellen 3-0-ra megnyert hazai bajnokin is gyengén játszott. A gólokat a török csatár, Baris Alper Yilmaz, az öngóllal besegítő vendégvédő, Fatih Kurucuk és a hajrá perceire becserélt nagy visszatérő, Mauro Icardi szerezték (a keresztszalag-szakadásból felépült argentin klasszis 8,5 hónap után először játszott, és hat perc múltán már eredményes is volt); félórára beállt a Napolitól 75 millió euróért megvásárolt nigériai Victor Osimhen is – csoda, hogy ilyen klasszisok mellett Sallai hátrébb szorult az egyre izmosodó sztárcsapatban? 

Sallai a Galata ásza lett védőként

Mindenesetre új posztján is kijut neki bőven a dicséretekből. Az előző, Gaziantep elleni 3-0-s siker során büntetőt harcolt ki, most csak Osimhen lesállása fosztotta meg egy szép gólpassztól, volt veszélyes kapáslövése is, nem beszélve a meggyőző statisztikáiról. Így ő lett a meccs embere:

Másutt arról írnak vele kapcsolatban, hogy jobbhátvédként lett a Galata új ásza: 8,2-es osztályzatával csapata egyik legjobbja volt.

Új klubrekordot jelentő 12 támadást akasztott meg; 13 párharcából 10-et megnyert; és volt 3 kulcspassza is a játékostársainak.

"Szilárd teljesítményt nyújtottunk tegnap este! Nagyszerű a csapategység, és annyira jó érzés volt újra otthon játszani. Köszönjük a szurkolást!"

– üzente Sallai Roland a közösségi oldalán.

 

