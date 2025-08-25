Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Nem tudott segíteni, tehetetlen volt a Liverpool magyar játékosa

Pécsi Ármin
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 17:10
vereségLiverpool
A Liverpool U21-es csapata továbbra sem találja a formáját: ezúttal a Burnley U21-es együttese bizonyult jobbnak, és 3 gólt rámolt be a Vörösök kapujába. A háló előtt ismét Pécsi Ármin kezdett, de tehetetlen volt a próbálkozásokkal szemben. A liverpooli utánpótlás így két mérkőzés után pont nélkül, nulla egységgel áll a bajnokságban.

Pécsi Ármin már a nyári felkészülés során bemutatkozhatott a Liverpool felnőttcsapatában: a Stoke City elleni zárt kapus edzőmeccsen állt először a kapuba, majd az Athletic Bilbao ellen a második félidőben védett a 4–1-re megnyert találkozón. Most azonban az U21-esek között kapott ismét lehetőséget, kezdőként állt a Burnley elleni bajnokin a kapuba, ám a Vörösök újra vereséget szenvedtek

Pécsi Ármin
Pécsi Ármin ismét kezdett a Liverpool U21-es csapatában Fotó: Liverpool FC

Pécsi Ármin ismét kezdőként kapott szerepet a Liverpool utánpótlás csapatánál

A találkozó jól indult a hazaiak számára, hiszen a 16. percben McEvilly öngóljával a Liverpool került előnybe. A Burnley azonban még a szünet előtt egalizált McMahon-Brown révén, majd a fordulás után Benson Hedilazio góljával már 2–1-re vezetett. Bár Morrison a 64. percben visszahozta a reményt a Vörösöknek, a 68. percben ismét McMahon-Brown volt eredményes, ezzel végleg eldöntve a három pont sorsát. 

A kapuban ezúttal is Pécsi Ármin kezdett, aki három gólt kapott a találkozón. Ismét kezdőként kapott szerepet, de ezúttal sem tudott segíteni csapatán a pontszerzésben.

 

