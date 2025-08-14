Szoboszlai mit szól ehhez? Liverpool után Angliából is eltűnik a világcég

A Premier League szurkolói 25 éven át megszokták, hogy a csapatok a Nike ikonikus labdáival rúgják a gólokat, és ez idő alatt számos legendás dizájn is született. Most azonban lezárul egy fejezet: a liga és a sportszergyártó óriás útjai elválnak a 2024/25-ös szezon végén, és a jövőben a Puma lesz a hivatalos labdaszállító. Az új éra nem várat sokat magára, hiszen már pénteken, a Liverpool–Bournemouth mérkőzésen pályára gurul a „Orbita Ultimate” névre keresztelt játékszer.
A labda látványos, pink vonalakkal körberajzolt 12 geometriai panelből áll, amelyek a gyártó szerint jobb súlyelosztást és aerodinamikát biztosítanak. A legtöbb drukker számára azonban egyvalami számít majd igazán: hogy minél többször kerüljön a labda a hálóba.
A Nike nemcsak a ligától, hanem lassan Angliától is elbúcsúzik: a Liverpool márciusban jelentette be, hogy a következő idénytől ismét Adidas-mezben játszik. Ez nem lesz ismeretlen a klub számára, hiszen a német sportszergyártó 1985–1986-ban, majd 2006 és 2012 között is öltöztette a csapatot. A döntés mögött nemcsak nosztalgia, hanem kemény üzlet áll: a brit sajtó szerint a szerződés évente akár 60 millió fontot is érhet.
Érdekesség, hogy egyéni szponzornak Szoboszlai Dominik megtartja a Nike-t, ő a cég stoplisában focizik idén is.
Az Arsenal menedzsere aligha tapsol a hír hallatán. Mikel Arteta tavaly a Ligakupa-elődöntő után, a Newcastle elleni hazai vereséget követően egészen szokatlan magyarázattal állt elő: a pályán használt Puma-labdát okolta, mondván, furcsán viselkedett, és nehezítette a játékosai dolgát. Most, hogy a Premier League hivatalosan is Pumára vált, a spanyol trénernek nem kell majd kupameccset várnia, hogy újra találkozzon a „régi ismerőssel” – csak remélheti, hogy ezúttal kevesebb fejfájást fog okozni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.