Szoboszlai mit szól ehhez? Liverpool után Angliából is eltűnik a világcég

A Premier League szurkolói 25 éven át megszokták, hogy a csapatok a Nike ikonikus labdáival rúgják a gólokat, és ez idő alatt számos legendás dizájn is született. Most azonban lezárul egy fejezet: a liga és a sportszergyártó óriás útjai elválnak a 2024/25-ös szezon végén, és a jövőben a Puma lesz a hivatalos labdaszállító. Az új éra nem várat sokat magára, hiszen már pénteken, a Liverpool–Bournemouth mérkőzésen pályára gurul a „Orbita Ultimate” névre keresztelt játékszer.

A Nike helyett 2025/26-os Premier Leauge szezonban a Puma fogja szponzorálni az angol bajnokságot Fotó: Angel Martinez

A labda látványos, pink vonalakkal körberajzolt 12 geometriai panelből áll, amelyek a gyártó szerint jobb súlyelosztást és aerodinamikát biztosítanak. A legtöbb drukker számára azonban egyvalami számít majd igazán: hogy minél többször kerüljön a labda a hálóba.

A Nike már a Liverpooltól is elköszönt

A Nike nemcsak a ligától, hanem lassan Angliától is elbúcsúzik: a Liverpool márciusban jelentette be, hogy a következő idénytől ismét Adidas-mezben játszik. Ez nem lesz ismeretlen a klub számára, hiszen a német sportszergyártó 1985–1986-ban, majd 2006 és 2012 között is öltöztette a csapatot. A döntés mögött nemcsak nosztalgia, hanem kemény üzlet áll: a brit sajtó szerint a szerződés évente akár 60 millió fontot is érhet.

Érdekesség, hogy egyéni szponzornak Szoboszlai Dominik megtartja a Nike-t, ő a cég stoplisában focizik idén is.

Mikel Arteta vajon örül a változásnak?

Az Arsenal menedzsere aligha tapsol a hír hallatán. Mikel Arteta tavaly a Ligakupa-elődöntő után, a Newcastle elleni hazai vereséget követően egészen szokatlan magyarázattal állt elő: a pályán használt Puma-labdát okolta, mondván, furcsán viselkedett, és nehezítette a játékosai dolgát. Most, hogy a Premier League hivatalosan is Pumára vált, a spanyol trénernek nem kell majd kupameccset várnia, hogy újra találkozzon a „régi ismerőssel” – csak remélheti, hogy ezúttal kevesebb fejfájást fog okozni.