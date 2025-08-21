Ebból botrány lesz, Szalah vallomása sokkolta a szurkolókat

Mohamed Szalah a díjátadó ünnepi hangulatát egyetlen kijelentéssel változtatta botrányos felhangúvá. Nem udvarias gratulációt osztott meg, nem a frissen megszerzett bajnoki címét méltatta, hanem egyenesen az Arsenalra mutatott: szerinte Mikel Arteta csapata az idei bajnokság első számú favoritja. Az egyiptomi sztár mindezt mosolyogva, szinte provokatívan jegyezte meg, hozzátéve, hogy a londoniaknak nincs több kifogásuk – évek óta együtt van a keret, itt az idő végre megnyerni a Premier League-et.

Mohamed Szalah immár harmadszor egymás után nyerte el a Premier League Év Játékosa-díját Fotó: Martin Rickett - PA Images

Mohamed Szalah szavai vegyes érzelmeket váltottak ki a szurkolókból

A kijelentés pillanatok alatt futótűzként terjedt a szurkolók között. Az Arsenal-drukkerek egy része diadalittasan fogadta, mondván, végre egy rivális klasszis is elismeri, hogy most rajtuk a sor. Mások viszont idegesen reagáltak, mert tudják, mekkora átok ül a londoni csapaton: három egymást követő idényben második hely, és mindig apróságokon csúsztak el a végén.

Szalah szavai azonban nemcsak az Emirates környékén keltettek hullámokat. A Liverpool-szurkolók is vegyes érzelmekkel figyelték a mondatait. Egyesek szerint zseniális pszichológiai hadviselésről van szó, amellyel a vörösök ikonja a riválisokra tolja rá a nyomást. Mások viszont attól tartanak, hogy ezzel túlzottan is felspannolja az Arsenal játékosait, illetve liverpooli címvédőként talán arról kéne beszélnie, hogy ismét az első helyre törnek. Pláne azok után, hogy ezen a nyáron a Liverpool költötte a legtöbbet erősítésekre.

Tény, az Arsenal az utóbbi években rendkívül stabil alapokra épült. Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Declan Rice, William Saliba vagy Gabriel évek óta együtt szerepelnek, és a magot egyre jobban kiegészítik a friss erősítések. Három ezüstérem után mindenki érzi: ha idén sem jön össze, abból hatalmas csalódás lesz Észak-Londonban.

Mohamed Szalah (jobbra) csapata augusztus 31-én fogadja az Arsenalt az Anfielden Fotó: Carl Recine

Mindeközben Liverpoolban optimizmus uralkodik. Florian Wirtz érkezése új lendületet adhat, és ha Alexander Isak valóban aláír a Vörösökhöz, Arne Slot gárdájának minden eddiginél nagyobb az esélye a címvédésre.