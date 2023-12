Hiába nyomták a pánikgombot, kirámolták a világsztár házát

Az angol válogatott futballista Jack Grealish és 27 éves modell-influenszer barátnője, Sasha Attwood tavaly 24 hektáros birtokon épült ingatlant (azok együttes értéke 5.6 millió font, nagyjából 2.5 milliárd Ft) vásárolt, de csak most költöztek be. S miközben a Manchester City, Grealish-sel a soraiban, 3-1-re verte az Evertont, betörtek a házba, amelynek földszinti részén mintegy tíz vendég, köztük a focista menyasszonya, Sasha, továbbá a játékos szülei, nagymamája, két nővére és bátyja, tévén nézte a meccset – tudható a The Sun írásából.

Fotó: AFP

A meghívottak a felső szintről zajokat hallottak, és a kutyák ugatni kezdtek. A betörök karórákat, ékszereket vittek el, rendkívül gazdag zsákmánnyal távozhattak, miközben a családtagok megnyomták a pánikgombot.

Senki sem sérült meg, de jelentős volt a pánik

– tudatta a rendőrségi szóvivő. – Óriási ingatlanról van szó, ezért érthető, miért nem hallott először senki semmit."

A rendőrség a megérkezése után felszólította a szomszédokat, hogy zárják be az ajtókat és maradjanak otthonaikban, egy esetleges túszhelyzettől tartva pedig helikopterrel is átkutatták a környéket.

Az elkövetőknek azonban csak a rablás volt fontos: összesen egymillió font értékű ékszerrel tudtak elmenekülni. A rendőrség nyomozást indított az ügyben – tett hozzá az Origo.