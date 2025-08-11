AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a Honvéd, elcsukló hangon nyilatkozott a csapat edzője

Pekár István
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 16:38
gyászhonvédFeczkó TamásSzentlőrincNB II
Feczkó Tamás vezetőedző elcsukló hangon nyilatkozott a meccs után. Az édesapját elvesztő Pekár Istvánért küzdött a Honvéd csapata.
MM
A szerző cikkei

A Videoton, majd a Budafok legyőzésénél (egyaránt 3-0) nehezebben, hátrányból fordítva nyerte meg 2-1-re a szezonbeli harmadik meccsét is az NB II-ben éllovas Budapest Honvéd a Szentlőrinc vendégeként. Feczkó Tamás vezetőedző csapatának vasárnap délután nemcsak a közel 40 fokos hőséggel és a jól játszó ellenféllel kellett megküzdenie, hanem több fontos játékosa hiányával is. 

Az édesapját gyászoló Pekár István mezével üzentek Szentlőrincről a Honvéd futballistái
Az édesapját gyászoló Pekár István mezével üzentek Szentlőrincről a Honvéd futballistái        Fotó: Facebook/honvedfc

Közülük a tavasszal álomgólokat lőtt Kántor Kevin és az új erősítés Gyurcsó Ádám sérülés miatt nem lépett pályára, a Honvéd hivatalos honlapjának beszámolója szerint mégis Pekár István volt a csapat legnagyobb hiányzója.

A kispesti akadémián nevelkedett, 21 éves középpályás az édesapját gyászolja. Idősebb Pekár István múlt csütörtökön, 55 évesen hunyt el. 

Az idegenbeli győzelem kiharcolása után a Honvéd játékosai hiányzó csapattársuk mezét felmutatva ünnepelték meg a sikert, miközben mögöttük a vendégszektort megtöltő szurkolótáboruk Pekár István nevét skandálta. 

A Honvéd-edző büszke a csapatára

Később a szentlőrinci vendégöltözőből is hasonló fotóval üzentek.

A kispesti vezetőedző is láthatóan meghatottan, a végén elcsukló hangon értékelte a meccset.

"Először is minden pályára lépő játékosnak szeretnék gratulálni, mert ilyen mostoha körülmények között ilyen mérkőzést játszott a két csapat. Minden elismerésem azoké, akik ma a pályán voltak. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy ilyen nehéz körülmények között, egy nagyon jó csapat otthonában sikerült megszerezni a győzelmet. Fordítanunk kellett, de egyik játékosomon sem látszott, hogy pánikolna, hiába vezetett az ellenfél. Gratulálok a hazaiaknak, hiszen nagyon szisztematikusan, jól dolgozó brigád, és látszik, hogy nagyon szép jövő előtt áll, de

a mai mérkőzés nekünk lélektanilag sokkal többet jelentett, mint három pont, mert Pekiért és a családjáért mindenféleképpen meg akartuk nyerni. Nagyon büszke vagyok, hogy ilyen játékosokkal dolgozhatok együtt

– fogalmazott Feczkó Tamás.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu