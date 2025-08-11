Gyászol a Honvéd, elcsukló hangon nyilatkozott a csapat edzője

A Videoton, majd a Budafok legyőzésénél (egyaránt 3-0) nehezebben, hátrányból fordítva nyerte meg 2-1-re a szezonbeli harmadik meccsét is az NB II-ben éllovas Budapest Honvéd a Szentlőrinc vendégeként. Feczkó Tamás vezetőedző csapatának vasárnap délután nemcsak a közel 40 fokos hőséggel és a jól játszó ellenféllel kellett megküzdenie, hanem több fontos játékosa hiányával is.

Az édesapját gyászoló Pekár István mezével üzentek Szentlőrincről a Honvéd futballistái Fotó: Facebook/honvedfc

Közülük a tavasszal álomgólokat lőtt Kántor Kevin és az új erősítés Gyurcsó Ádám sérülés miatt nem lépett pályára, a Honvéd hivatalos honlapjának beszámolója szerint mégis Pekár István volt a csapat legnagyobb hiányzója.

A kispesti akadémián nevelkedett, 21 éves középpályás az édesapját gyászolja. Idősebb Pekár István múlt csütörtökön, 55 évesen hunyt el.

Az idegenbeli győzelem kiharcolása után a Honvéd játékosai hiányzó csapattársuk mezét felmutatva ünnepelték meg a sikert, miközben mögöttük a vendégszektort megtöltő szurkolótáboruk Pekár István nevét skandálta.

A Honvéd-edző büszke a csapatára

Később a szentlőrinci vendégöltözőből is hasonló fotóval üzentek.

A kispesti vezetőedző is láthatóan meghatottan, a végén elcsukló hangon értékelte a meccset.

"Először is minden pályára lépő játékosnak szeretnék gratulálni, mert ilyen mostoha körülmények között ilyen mérkőzést játszott a két csapat. Minden elismerésem azoké, akik ma a pályán voltak. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy ilyen nehéz körülmények között, egy nagyon jó csapat otthonában sikerült megszerezni a győzelmet. Fordítanunk kellett, de egyik játékosomon sem látszott, hogy pánikolna, hiába vezetett az ellenfél. Gratulálok a hazaiaknak, hiszen nagyon szisztematikusan, jól dolgozó brigád, és látszik, hogy nagyon szép jövő előtt áll, de

a mai mérkőzés nekünk lélektanilag sokkal többet jelentett, mint három pont, mert Pekiért és a családjáért mindenféleképpen meg akartuk nyerni. Nagyon büszke vagyok, hogy ilyen játékosokkal dolgozhatok együtt

– fogalmazott Feczkó Tamás.