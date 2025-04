Ő lehet az új Varga Barnabás? Új gyémántra lelt a menedzser

"Ötödosztály után NB II – Varga Barnabás után Kántor Kevin is felhívná magára a figyelmet" – ezzel a címmel hívta föl a figyelmet a Honvéd új csatárára Paunoch Péter a Nemzeti Sport blogjában. A játékosügynök szerint a Fradi válogatott csatárának a példája bizonyítja: nem szabad lemondani a külföldön, alacsonyabb osztályban szereplő magyar játékosokról, érdemes nekik bizonyítási lehetőséget adni.

Kántor Kevin 24 évesen jutott először bizonyítási lehetőséghez magyar profi csapatban, az NB II-es Honvédban Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Akár Kántor Kevin is élhet a most nagy nehezen megkapott lehetőségével, miután az NB II-ben a kiesés ellen küzdő Honvéd februárban szerződtette őt a svájci ötödosztályú Malcantone csapatától.

Jó húzás volt a Honvédtól

"Sokan talán értetlenkedtek, amikor a Honvéd a téli átigazolási időszak végén szerződtette a legutóbb a svájci ötödosztályban szerepelt, korábban Kaposváron nevelkedett Kántor Kevint, aki azonban első három NB II-es meccsén két gólt szerzett. A Soroksár ellen látványos, ollózós mozdulattal talált be, győztes gólt szerzett a meccsen, míg legutóbb, a Csákvár ellen 11-est harcolt ki, azzal egyenlítettek a meccsen a kispestiek, és 2–1-re végül meg is nyerték a találkozót. A Csákvár elleni volt az első meccse, melyen kezdőként szerepelt, 74 percet játszott, összességében pedig az ötödik NB II-es találkozóját játszotta, és fokozatosan egyre nagyobb szerepet szán neki Feczkó Tamás vezetőedző, ő pedig fontos szerepet játszik abban a tavasszal, hogy a Honvéd már elkerült a kieső helyről" – írta a Kántort képviselő Center Sport ügynökség tulajdonosa, aki emlékeztet: egy másik játékosa, Varga Barnabás is hasonló utat járt be, mielőtt befutott volna a magyar labdarúgás elitjében.

Kicsit hasonlónak érzem a történetét Varga Barnabáséhoz, aki évekig külföldön alacsonyabb osztályú csapatokban futballozott, ő is megfordult az ötödosztályban, csak nem Svájcban, hanem Ausztriában.

A Ferencváros csatárát is több magyar klubnak ajánlottam, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, de csak az NB II-es Gyirmótnál láttak benne fantáziát, ezért 2020-ban szerződtették, a 2020–2021-es idényben pedig 12 góllal főszerepet játszott abban, hogy a Gyirmót feljutott az NB I-be.

Arról persze most még nem beszélhetünk, hogy Kántor Kevin feljut a Honvéddal, mert egyelőre az NB II-ben küzdenek a bennmaradásért, de Varga Barnabáshoz hasonlóan egy jó felépítésű, jól fejelő csatárról beszélünk, akiben itthon eddig nem láttak fantáziát, nem adták meg neki a bizonyítási lehetőséget, pedig több NB II-es csapatnál járt tesztelésen

– olvasható a menedzser blogjában.