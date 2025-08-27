Már az angol legendának is megvan a véleménye a magyar focistáról

Újabb legenda mondta el a véleményét a Premier Leauge-ben szereplő Arsenal magyar származású, svéd válogatott focistájáról. Mint azt korábban megírtuk, legutóbb Cristiano Ronaldo beszélt Gyökeres Viktorról. Röviden annyit mondott róla ő egy igazán különleges játékos. Most pedig Alan Shearer dicsérte a csatárt.
Minden idők egyik legjobb csatára Gyökeres önbizalmát és magabiztosságát emelte ki, miután az Arsenal 5-0-ra legyőzte a Leeds Unitedet. Mint ismert, a magyar származású játékos előbb akcióból, majd tizenegyesből talált a kapuba.
Tudod, mi volt lenyűgöző számomra? Az, ahogy elvette a labdát, és ő akarta lőni a tizenegyest
- fogalmazott egy podcast adásban Shearer.
Nem vagyok benne biztos, hogy ő rúgta volna a tizenegyest, ha Saka pályán lett volna. De csak arra gondoltam: Remek, menj, menj és lődd be a tizenegyest. Már van egy gólod
- idézi a legenda dicsérő szavait a Mirror.
Hozzátette, Gyökeres Viktor a múlt hétvégén azt gondolhatta, nem úgy alakult számára a Manchester United elleni meccs, ahogy szerette volna, de aztán hazai pályán lőtt egy gólt.
Aztán jött a hit és az önbizalom, hogy azt mondd: Add ide a tizenegyest! Fogadok, hogy alig várja a következő meccset.
Gyökeres és az Arsenal vasárnap (17:30, tv: Spíler1) az Anfieldre látogat, ahol a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoollal mérkőznek meg.
