Kerkez imádni fogja, Real-sztár lehet Szoboszlaiék következő nagy fogása

Rodrygo
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 11:15
Kerkez Milos Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik
Kerkez Milos játékának jót tenne az újabb sztárigazolás? Szoboszlai Dominikékoz igazolhat Rodrygo.
A legrangosabb európai labdarúgó-bajnokságokban, így az angol Premier League-ben is jövő hétfőn zárul a nyári átigazolási időszak. Miután a Liverpool legfőbb kiszemeltjét, Alexander Isakot a jelek szerint nem engedi el a Newcastle United, Szoboszlai Dominikék vezetői a Real Madridból erősítenék tovább a csatársorukat. A brazil Rodrygo érkezése Kerkez Milos számára lenne csak igazán főnyeremény.

Rodrygo (balra) és Szoboszlai csatája gy korábbi Lipcse-Real BL-meccsen
Rodrygo (balra) és Szoboszlai csatája gy korábbi Lipcse-Real BL-meccsen Fotó: Getty Images

Noha az előző PL-szezon álomcsapatába beválasztott Kerkeznek egyelőre nem sikerült a legjobbját nyújtania a Poolban, a Football Fancast szerint éppen Rodrygo érkezése segíthetné csak igazán a beilleszkedését.

Rodrygót tömhetné labdákkal Szoboszlai

A Real Madrid 24 éves, 33-szoros brazil válogatott szélsője már felvette a kapcsolatot honfitársával, Alisson Becker liverpooli kapussal, miután az Anfieldre szerződés lehetőségét mérlegeli. A 90 millió eurós (36 milliárd forint) piaci értékre becsült Rodrygo hat év után hagyná el a spanyol sztárklubot, és a sokoldalúsága, gyorsasága, technikai képzettsége és intelligenciája sokat adhatna Arne Slot vezetőedző angol bajnokcsapatához. 

Az "álombalszélső" játéka ráadásul remekül illeszkedne Kerkezéhez – ellentétben a posztot jelenleg betöltő Cody Gakpóval. Míg a holland támadó rendre kapura tör és lő, az apró termetű brazil játssza a futballt, többet passzol és helyezkedik úgy, hogy helyet adjon Kerkez előretöréseinek, amelyekkel a magyar válogatott balhátvéd nevet szerzett magának a Borunemouth-nál. 

 

