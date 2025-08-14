Újabb tragédia rázta meg a sportvilágot: elhunyt a tehetséges 18 éves játékos

Lesújtó tragédia rázta meg a sportvilágot: a Barnet Football Club szomorúan tudatta, hogy 18 éves játékosuk, Arash Javanmardi autóbalesetben életét vesztette.

Elhunyt a tehetséges 18 éves játékos Fotó: Freepik

Az angol negyedosztályban szereplő klub megerősítette a tragikus hírt, és tisztelettel adózott a tinédzsernek, akit „színes és kreatív” személyiségként jellemeztek, és aki az elmúlt két évben az akadémia tagja volt. A klub szívszorító közleménye így szól:

A Barnet Football Club mély szomorúsággal tudatja, hogy elhunyt az akadémián nevelkedő játékosuk, Arash „AJ” Javanmardi. A mindössze 18 éves AJ súlyos közúti balesetet szenvedett, és tragikus módon belehalt a sérüléseibe. AJ, aki mindkét lábával tehetséges, extravagáns és kreatív futballista volt, két éve vett részt az Akadémia futballoktatási programjában, és tagja volt a Nemzeti Liga „Bajnokok Bajnokai” győztes csapatának is. AJ nagyon ambiciózus ember volt, de ugyanakkor figyelmes, gondoskodó és tapintatos is. Olyan személyisége volt, aki mosolyt csalt az emberek arcára; ügyes tréfamester, aki tudta, hogyan kell élvezni az életet.

A tájékoztatásból kiderül, hogy szombaton, a Walsall FC elleni mérkőzés 18. percében egy perces tapssal emlékezünk AJ-re. A Barnet FC játékosai tiszteletük jeléül fekete karszalagot viselnek majd, emellett együttéreznek AJ családjával és barátaival.

A rajongók a közösségi médiában rótták le kegyeletüket a tehetséges játékos előtt.

− Nagyon szomorú, nyugodjon békében - fogalmazott az egyik.

− Részvét a családjának - idézett egy másik hozzászólót a Daily Star.