Ebben az ötcsillagos, minden igényt kielégítő szállodában laknak a Fradi focistái - galéria

Bakura és a Kaszpi-tengerre nyílik pazar kilátás azokból a hotelszobákból, ahol a Fradi focistái megszálltak a szerda esti Qarabag elleni BL-selejtező (18:45, tv: RTL) előtt. Mint ismert, a zöld-fehérek 3-1-es hátrányt szedtek össze a budapesti mérkőzésen, ezt kellene ledolgozni Azerbajdzsánban. A Ferencváros focistáit órákkal a mérkőzés kezdete előtt még lencsevégre kapták, ahogy elhagyják a Hilton Baku ötcsillagos szállodát, mielőtt egy szokásos meccsnapi sétára indultak.

A tengerparti szálloda forgó tetőtéri bárral, medencével és edzőteremmel várja a vendégeit, a booking.com leírása szerint 8 perces sétára az óvárostól. A Hilton Baku légkondicionált szobáiban és lakosztályaiban tea- és kávéfőzési lehetőség, valamint 82 centiméteres síkképernyős tévé is rendelkezésre áll. A tágas, napfényes szobákban nagyméretű franciaágy gondoskodik a kényelemről.

A szálloda "360 Bar" elnevezésű bárja csodálatos kilátást kínál. A teraszos Sky Grill étteremben pedig tengeri ételeket és sülteket szolgálnak fel. A helyszínen elegáns teázó és pompás színekkel díszített étterem is található, ahol közel-keleti és mediterrán ínyencségek fogyaszthatók.

A wellnessközpontban változatos masszázsok és gyógykezelések igényelhetők. Ugyanitt szauna is segíti az ellazulást.

