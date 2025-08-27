Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Ebben az ötcsillagos, minden igényt kielégítő szállodában laknak a Fradi focistái - galéria

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 15:28 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 27. 15:55
Qarabagszállodahotel
Forgó tetőtéri bár, medence és edzőterem. Ötcsillagos hotelben szálltak meg a Qarabag elleni meccs előtt a Fradi játékosai.
Bakura és a Kaszpi-tengerre nyílik pazar kilátás azokból a hotelszobákból, ahol a Fradi focistái megszálltak a szerda esti Qarabag elleni BL-selejtező (18:45, tv: RTL) előtt. Mint ismert, a zöld-fehérek 3-1-es hátrányt szedtek össze a budapesti mérkőzésen, ezt kellene ledolgozni Azerbajdzsánban. A Ferencváros focistáit órákkal a mérkőzés kezdete előtt még lencsevégre kapták, ahogy elhagyják a Hilton Baku ötcsillagos szállodát, mielőtt egy szokásos meccsnapi sétára indultak. 

A Fradi focistáit lencsevégre kapták, ahogy órákkal a mérkőzés előtt elhagyják a Hilton Baku ötcsillagos szállodát, mielőtt meccsnapi sétára indultak.  Fotó: FTC / Instagram

A tengerparti szálloda forgó tetőtéri bárral, medencével és edzőteremmel várja a vendégeit, a booking.com leírása szerint 8 perces sétára az óvárostól. A Hilton Baku légkondicionált szobáiban és lakosztályaiban tea- és kávéfőzési lehetőség, valamint 82 centiméteres síkképernyős tévé is rendelkezésre áll. A tágas, napfényes szobákban nagyméretű franciaágy gondoskodik a kényelemről.

A szálloda "360 Bar" elnevezésű bárja csodálatos kilátást kínál. A teraszos Sky Grill étteremben pedig tengeri ételeket és sülteket szolgálnak fel. A helyszínen elegáns teázó és pompás színekkel díszített étterem is található, ahol közel-keleti és mediterrán ínyencségek fogyaszthatók.

A wellnessközpontban változatos masszázsok és gyógykezelések igényelhetők. Ugyanitt szauna is segíti az ellazulást.

Az ötcsillagos szállodáról készült képeket az alábbi fotóra kattintva tudod végignézni!

Galéria: Ötcsillagos hotelben szálltak meg a Fradi focistái
Fotó: Hilton Baku
1/12
Ötcsillagos hotelben szálltak meg a Fradi focistái

 

