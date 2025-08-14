"Sosem tudhatod, mit hoz a jövő" – tényleg visszatér a Fradi BL-hőse?

Még a Barcelona ellen is gólt rúgott Igor Haratin, aki évekig volt a Fradi-drukkerek kedvence. Az ukrán középpályás 2018 és 2021 között alapember volt, s kulcsszerepet játszott abban, hogy a gárda 2020 őszén a BL főtábláján játszott, sőt, büntetőből betalált Barcelonában a katalánok ellen. A 30 éves játékos most a klub honlapjának beszélt arról, idén is összejöhet a csoda.

Igor Haratin (jobbra) a BL-ben a Fradi színeiben lőtt gólt a Barcelona ellen Fotó: Adam Molnar

A Fradi az azeri Qarabag ellen játszik a BL csoportköréért. Haratin úgy véli, jók az esélyek.

"A Qarabag nehéz ellenfél lesz. Nagy nemzetközi rutinnal és tapasztalattal rendelkező csapatról beszélünk, szóval nem lesz könnyű a párharc. De azt hiszem, hogy képesek rá a fiúk. A megfelelő hozzáállással, mentalitással, összpontosítással és egy nagy, erős egységet képezve abszolút lehetséges, hogy idén felkerüljön a Ferencváros a Bajnokok Ligája főtáblájára" – mondta Haratin, aki a ferencvárosi évek után játszott Lengyelországban, Dunaszerdahelyen, most pedig Ukrajnában szerepel. Bevallotta, volt annak is esélye, hogy a közelmúltban visszatér a Ferencvárosba.

Voltak beszélgetések, de tovább nem jutottunk. A futball kiszámíthatatlan, sosem tudhatod, hogy mit hoz a jövő.

Ekkor játszik a Fradi a BL-ért

A Ferencváros a BL playoff-körében augusztus 19-én, kedden 21 órától fogadja azeri ellenfelét, a visszavágóra augusztus 27-én kerül sor.