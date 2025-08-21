UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Fradi után végre csodát várunk, itt nézheted a tévében a nap legfontosabb focimeccsét

főtábla
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 06:15
győriRapid
Olyan még nem történt a magyar fociban, ami idén nyáron összejöhet. Ma este mindenki a Győrnek szurkol.

Magyar szempontból szomorúan indult a hét a fociban. A Bajnokok Ligája playoff-körében itthon kapott ki a Ferencváros, a 3-1-es vereség után idegenben kell csodát tenni a Qarabag ellen. A zöld-fehérek legrosszabb esetben az Európa-liga főtábláján szerepelnek majd, miközben a Győr éppen a nemzetközi kupaporondért harcol.

A Győr az osztrák Rapid ellen harcol / Fotó: Unger Tamás

A győriek fantasztikus játékkal ütötték ki a svéd AIK Stockholmot, s a Konferencialiga utolsó selejtezőkörében a Rapid Wient fogadják. A tét nagy, sőt, történelmet írhat a gárda. Olyan ugyanis még sosem fordult elő a magyar fociban, hogy egy szezonban két csapatunk is főtáblán szerepel. Ez most összejöhet. A párharc első meccsét Győrben rendezik, a találkozó 19 órakor kezdődik és az M4 Sport közvetíti.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu