A Fradi után végre csodát várunk, itt nézheted a tévében a nap legfontosabb focimeccsét

Magyar szempontból szomorúan indult a hét a fociban. A Bajnokok Ligája playoff-körében itthon kapott ki a Ferencváros, a 3-1-es vereség után idegenben kell csodát tenni a Qarabag ellen. A zöld-fehérek legrosszabb esetben az Európa-liga főtábláján szerepelnek majd, miközben a Győr éppen a nemzetközi kupaporondért harcol.
A győriek fantasztikus játékkal ütötték ki a svéd AIK Stockholmot, s a Konferencialiga utolsó selejtezőkörében a Rapid Wient fogadják. A tét nagy, sőt, történelmet írhat a gárda. Olyan ugyanis még sosem fordult elő a magyar fociban, hogy egy szezonban két csapatunk is főtáblán szerepel. Ez most összejöhet. A párharc első meccsét Győrben rendezik, a találkozó 19 órakor kezdődik és az M4 Sport közvetíti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.