A Fradi után végre csodát várunk, itt nézheted a tévében a nap legfontosabb focimeccsét

Magyar szempontból szomorúan indult a hét a fociban. A Bajnokok Ligája playoff-körében itthon kapott ki a Ferencváros, a 3-1-es vereség után idegenben kell csodát tenni a Qarabag ellen. A zöld-fehérek legrosszabb esetben az Európa-liga főtábláján szerepelnek majd, miközben a Győr éppen a nemzetközi kupaporondért harcol.

A Győr az osztrák Rapid ellen harcol / Fotó: Unger Tamás

A győriek fantasztikus játékkal ütötték ki a svéd AIK Stockholmot, s a Konferencialiga utolsó selejtezőkörében a Rapid Wient fogadják. A tét nagy, sőt, történelmet írhat a gárda. Olyan ugyanis még sosem fordult elő a magyar fociban, hogy egy szezonban két csapatunk is főtáblán szerepel. Ez most összejöhet. A párharc első meccsét Győrben rendezik, a találkozó 19 órakor kezdődik és az M4 Sport közvetíti.