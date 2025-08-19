Órákkal a meccs előtt futott be a váratlan hír, a Fradi szurkolói is meglepődtek

Az idei szezon legfontosabb meccsére készül a Ferencváros focicsapata. A Fradi kedden 21 órától az azeri Qarabag ellen játszik, a tét a Bajnokok Ligája főtáblája. A párharc első meccse előtt jelent meg egy szervezet világranglistája.
A labdarúgás történelmével és statisztikáival foglalkozó IFFHS ranglistáján az előkelőnek tűnő, 77. helyet foglalja el a Ferencváros.
Ami meglepő, hogy a klub megelőzi az aktuális olasz bajnokot (80., Napoli), de még Gulácsi Péter és Orbán Willi együttesét, a 104. RB Leipzig. A hozzászólók vegyesen fogadták a hírt, de általános vélekedés, hogy a legfontosabb, hogy a Fradi ma megnyugtató előnyt szerezzne a jövő szerdai BL-visszavágóra. A Ferencváros 1995 és 2020 után harmadszor juthat fel a főtáblára a Bajnokok Ligájában.
A klubvilágranglistát egyébként a Real Madrid vezeti a BL-győztes Paris Saint-Germain és az aktuális klubvilágbajnok Chelsea előtt.
