Egyik jobb, mint a másik: Ezeket a sztárcsapatokat hozhatja Budapestre a Fradi

Az Európa-ligában folytatja a nemzetközi kupaszereplést a Fradi, miután az azeri Qarabag ellen 5-4-es összesítéssel alulmaradt a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy könnyű ellenfelek várnak a zöld-fehérekre! Éppen ellenkezőleg: Robbie Keane csapata a második kalapból várja a sorsolást, és igazi futballóriások látogathatnak el Budapestre, akik komoly sztárokkal és nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek.

Európa elitcsapatai várnak a Fradira Fotó: Tumbász Hédi

Ők lehetnek a Fradi legveszélyesebb ellenfelei

A sorsolás előtt mindenki ugyanazt kérdezi: vajon kiket sodor a sors Budapestre? Nos, az első kalapban ott vannak az igazi nagyágyúk: a Paulo Dybala nevével fémjelzett AS Roma, a portugál bajnok Porto, illetve az angol Premier League-ből érkező Aston Villa. És ez még csak az első kalap. A harmadik és negyedik kalapban is hemzsegnek az ismerős nevek: a német Freiburg és Stuttgart, a francia Lille, az angol Nottingham Forest, az olasz Bologna, vagy a spanyol Celta Vigo és Real Betis. Ezek mind-mind olyan csapatok, amelyek ellen garantált a teltház a Groupama Arénában. Nem feledkezhetünk meg a Fenerbahcéról sem, hiszen a csapatot a korábbi Bajnokok Ligája-győztes menedzser, José Mourinho irányítja.

36 csapat száll harcba az Európa-liga serlegért Fotó: Getty Images

A Fradi nyolc meccset játszik majd a csoportkörben – négyet hazai pályán, négyet idegenben – és mivel a lebonyolítás szerint minden kalapból két csapattal kerül majd össze, szinte garantált, hogy legalább egy sztárklub Budapestre látogat.