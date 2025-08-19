UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
"Tanulni fogok belőle" - teljesen összetört Marco Rossi játékosa

Csongvai Áron
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 14:30
AIKMarco Rossi
Ritkán fordul elő, hogy egy futballista néhány nap alatt kétszer is a negatív hős szerepébe kerüljön. Most azonban Csongvai Áronnal történt meg mindez: öngóljával kiesett a csapata, az AIK a Konferencia-ligából, majd a hétvégi a bajnokin a Göteborg ellen ki is állították.

Megrázó napokon van túl Csongvai Áron, aki rövid időn belül kétszer is negatív főszereplővé vált Svédországban. A Konferencia-liga selejtezőjében a Győr elleni visszavágón öngóljával pecsételte meg csapata, az AIK sorsát, így a stockholmi együttes kiesett a sorozatból. A hétvégén sem jött ki számára a lépés: a Göteborg elleni bajnoki hajrájában a 97. percben begyűjtötte második sárga lapját, így kiállították - írta az Origo

Csongvai Áron
Csongvai Áronnak nem alakult jól az utóbbi két mérkőzése
 Fotó: Michael Campanella

Csongvai Áron, aki korábban a Fehérvárban és az Újpestben is futballozott, a találkozó után rendkívül csalódottan nyilatkozott

Nem volt helyes, ahogyan viselkedtem. Hívjuk hibának. De tanulni fogok belőle” 

– mondta összetörten Csongvai, aki ugyanakkor hozzátette, szerinte a piros lap talán elkerülhető lett volna.

Azt hittem, hogy húzzák az időt, és szerettem volna újraindítani a játékot. Nem akartam bántani őt, és nem akartam még egy sárga lapot sem. Ez van, most ezzel kell szembenéznem

– idézte a játékost az m4sport.hu-nak, akinek biztosan kihagyja a Degerfors elleni idegenbeli bajnokit.

Csongvai Áron már kapott meghívót Marco Rossitól a magyar válogatottba

Csongvai neve a magyar válogatott kapcsán is ismerősen csenghet: 2022. november 10-én Vécsei Bálint sérülése miatt Marco Rossi meghívta őt a Luxemburg és a Görögország elleni barátságos mérkőzésekre, ám végül pályára nem lépett a nemzeti csapatban.

 

