Erre ki számított: csúcsrangadó előtt intett búcsút a Fradi szélsője

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 15:08
Hivatalossá vált, hogy távozik a Ferencváros mali válogatott szélsője, Adama Traoré, aki három bajnoki címet, nemzetközi kupaszerepléseket és rengeteg emlékezetes gólt hagy maga mögött a zöld-fehéreknél.

A 30 éves támadó sorsa már sejthető volt, hiszen a nyári ausztriai edzőtáborba sem vitte magával a szakmai stáb, és a Bajnokok Ligája-selejtező keretében sem kapott helyet. Kedden a Ferencváros hivatalos közleménye tett pontot az ügy végére: Adama Traoré távozik a klubtól.

Adama Traoré távozik a Ferencvárostól (Fotó: fradi.hu) 

Az m4sport.hu információi, valamint török és afrikai sajtóhírek szerint a mali játékos a török élvonalban, a Genclerbirligi csapatánál folytathatja pályafutását.

Adama Traoré 2022-ben érkezett a Ferencvároshoz

Traoré 2022 júliusában érkezett a moldáv Sheriff Tiraspoltól, első idényében pedig rögtön meghatározó emberré vált a Fradiban. Később azonban visszaesett a teljesítménye, sérülések is hátráltatták, de így is fontos szereplő maradt: a legutóbbi szezonban 45 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott.

Két év alatt három bajnoki címet nyert a magyar rekordbajnokkal, szerepelt az Európa-liga és a Konferencia-liga főtábláján, összességében pedig 118 tétmeccsen húzta magára a Fradi mezét. A mérlege 40 gól és 20 gólpassz – számok, amelyekkel örökre beírta magát a klub közelmúltjába.


 

