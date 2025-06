/"Böde Dani nem felel meg" - Marco Rossi elismerte, vannak bajok

A fociválogatott két felkészülési meccse után adott interjút a Molcsapat honlapjának Marco Rossi. A gárda itthon kapott ki 2-0-ra a svédektől, majd az azerbajdzsáni 2-1-es siker után is amiatt panaszkodott a kapitány, hogy nem tudunk gólokat rúgni.

Marco Rossi idei mérlege: három vereség, egy győzelem Fotó: MLSZ

A szakember szerint lassan egy éve vannak bajok elöl.

“Ugyanaz a bajunk, mint egész 2025-ben, sőt tulajdonképpen már egy éve küzdünk ezzel a problémával: nem mennek be a helyzetek, nem tudunk gólt lőni” - mondta Rossi, aki két csatárja, Sallai Roland és Varga Barnabás mellett Böde Dánielre is kitért. A Paks játékosa 38 évesen lett gólkirály, mégsincs ott a keretben. Ezt is megindokolta a kapitány.

Nem a játékos korával vagy a sebességével van a bajom, nagyon kedvelem Bödét és maximálisan elismerem, amit a csapatáért tesz, de a válogatott nem a Paks. Egészen más játékot játszunk, más a feladata a középcsatárnak, más elvárások vannak vele szemben minden játékhelyzetben. "Ezeknek, a legnagyobb tisztelet mellett mondom, Böde Dani nem felel meg.

Rossi várja a selejtezőket

A válogatott szeptemberben kezdi meg a világbajnoki selejtezőket Portugália, Írország és Örményország ellen. Rossi várja a meccseket.