/„Nem szégyellem ezt a teljesítményt" - Marco Rossi őszintén reagált a vereségre

A magyar válogatott 2-0-s vereséget szenvedett a tartalékos svéd csapattól a telt házas Puskás Arénában rendezett pénteki barátságos mérkőzésen. A meccs után Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, legalább annyi helyzetünk volt, mint a svédeknek.

Marco Rossi szerint most minden apró tényező ellenünk van Fotó: Szabó Miklós

Marco Rossi nem akar alibit találni

"A második félidőben kicsit túlságosan megnyúltuk, sokat játszottunk hátulról, kerestük volna a mélységet. Az első félidőben legalább egy gólt kellett volna szerezni. A statisztika elárulja, voltak helyzeteink, ugyanannyi lehetőségünk volt, mint a svédeknek, a kapusuk nagyszerűen védett. A különbség a hatékonyság volt, ugyanaz, mint a törökök ellen. Ha vannak lehetőségek és nem találsz be, akkor gólt kapsz. Dibusz hibázott, de nem bűnös, ugyanolyan hibás, mint az a mezőnyjátékos, aki nem jön vissza segíteni a támadásépítést. Futballban az eredmény a legfontosabb, ha nyersz, akkor megnézed, milyen úton nyertél. Ha kikapsz, akkor a kudarc körülményeit vizsgálod. Ma a hozzáállással, a harciassággal nem volt gond, a játékosok mindent megtettek. Voltak hibák, emiatt kaptunk két gólt, előre kell tekinteni. Nem érzem magam jól, mindig azt mondtam a múltban, amikor sokáig veretlenül meneteltünk, hogy szerencsések is voltunk. Most minden kis tényező ellenünk van, nem akarok alibit találni, csak valós objektív képet festeni. Nem szégyellem ezt a teljesítményt" - fogalmazott az M4 Sportnak a kapitány.

A magyar válogatott legközelebb kedden Azerbajdzsánban lép pályára.