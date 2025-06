/Böde Dániel csak egy barátját látogatta meg, de erre ő sem számított

Gólkirályként sem térhetett vissza a válogatottba Böde Dániel, aki így már május végén megkezdte a szabadságát. Sikeres szezont zárt Pakson, mivel 38 évesen ötödször is kupagyőztes lett, míg másodszor is ő szerezte a legtöbb gólt az élvonalban (15 góllal végzett az élen). Nem csoda, hogy a mai napig a drukkerek kedvence, ez újra bebizonyosodott. És az is, hogy Bödének óriási szíve van.

Böde Dániel csereként lépett pályára a Fradi elleni kupadöntőben

Fotó: Polyák Attila

Böde egy privát, baráti látogatásra érkezett a békés vármegyei Medgyesházára. Ezt egy édesapa kiszagolta, s megkérte Danit, látogassa meg a gyerekeket a helyi általános iskolában. Bödének nem kellett kétszer könyörögni, elfogadta a meghívást, s válaszolt is a tanulók kérdéseire - írja a Beol.hu.

A gyerekek persze azonnal megrohanták, a Medgyesegyháza Sportegyesület és a Gyulasport igazolt játékosai, sőt az osztályközösségek is tudtak találkozni pár pillanat erejéig a legendás játékossal, kétszeres magyar bajnokkal, ötszörös kupagyőztessel. Nagyon kedves, közvetlen volt, a diákjaink kérdeztek is tőle, mindenre készséggel válaszolt. A kollégáim emlékül fotókat készítettek

– sorolta Futaki János, a Schéner Mihály Evangélikus Általános Iskola igazgatója.

Böde Dániel és a medgyesházai gyerekek Fotó: Facebook/Schéner iskola

Böde folytatja

A válogatott csatár idén tavasszal lejátszotta 500. meccsét is az élvonalban. Ősszel lesz 39 éves, de esze ágában sincs leállni, szerződését a tavasszal is meghosszabbította Pakson.