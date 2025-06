/Nincs több kérdés! Kerkez Milos sorsa ezzel el is dőlt

Hetek óta várjuk a liverpooli bejelentést, mely szerint Kerkez Milos az angol bajnokhoz igazol. Miközben a magyar játékos pihen, újabb hírrel érkezett Fabrizio Romano bennfentes újágíró. Az olasz átigazolási guru szerint tisztul az út Kerkez liverpooli érkezése előtt.

Kerkez és Szoboszlai idén nyártól csapattársak lehetnek Liverpoolban is

Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Czinege Melinda

Romano szombat délután közölte a közösségi oldalán, hogy a Pool ikonikus játékosa, Andy Robertson nem csak klubot, hanem országot is válthat. A skót balhátvéd Trent Alexander-Arnoldhoz hasonlóan Madridba igazolhat, no nem a Reálhoz, hanem az Atléticóhoz. Robertson valószínűleg csak csere lett volna a magyar fiú mögött, ő azonban már korábban is beszélt arról, hogy idén nyáron véget érhet pályafutása legsikeresebb korszaka. A játékos többek között BL-t és két bajnoki címet nyert a Vörösökkel.

Mikor jöhet meg Kerkez?

A válogatott játékos egy csütörtöki bejegyzése szerint szabadságát élvezi. Fabrizio Romano megnyugtatott mindenkit, napokon belül láthatjuk Kerkezt a Vörösök mezében.