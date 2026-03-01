Titokban megházasodott a Forma–1 sztárja

A Ferrari 28 éves versenyzője feleségül vette párját, Alexandra Saint Mleux influenszert, akivel 2023 óta vannak együtt. Az esküvőt Charles Leclerc otthonában, Monacóban tartották a tél utolsó napján, egy intim, szűk körű ceremónia keretében.
A szerelmesek tavaly novemberben jelentették be eljegyzésüket, és azzal sem vártak sokáig, hogy oltár elé álljanak: pontosan egy héttel a Forma–1 2026-os szezonrajtja előtt keltek egybe.
Az esküvőt nem verték nagy dobra, a hírek szerint csupán a pár legszűkebb baráti és családi köre kapott meghívást, és még hivatalos bejelentés sem érkezett egyikőjüktől sem.
Ennek ellenére a közösségi médiában már felbukkant néhány felvétel a nagy napról. Az egyik videón Leclerc és újdonsült felesége egy 1957-es Ferrari 250 Testa Rossával gördül végig Monaco utcáin. Alexandra fehér menyasszonyi ruhában, virágcsokorral a kezében ül férje mellett. A felvétel alapján kétség sem fér hozzá, hogy a Forma–1 monacói sztárja titokban összekötötte életét szerelmével.
