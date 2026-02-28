Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Elemér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A kedvencemre tippelek" - Ralf Schumacher szenzációt vár a Forma-1-ben

forma-1
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 09:30
vb címAndrea Kimi AntonelliRalf SchumacherMelbourne
Meglepő idényt prognosztizál Ralf Schumacher. Úgy véli, a Forma-1-ben idén az olasz Kimi Antonelli lesz az új világbajnok.
(s)
A szerző cikkei

A korábbi pilóta, Ralf Schumacher a Sport Bild motorsport-magazinban megosztotta nézeteit az új Forma-1-es idény legfontosabb témáiról. A Sky szakértő nem hiszi, hogy ismét a McLaren uralja a mezőnyt, azaz a világbajnok Lando Norris nem ismétel, és csapattársa, Oscar Piastri dobogós helyezése sem realitás. Az ötven éves Schumacher ezt nem csak arra alapozza, hogy új autókkal száguld a mezőny.

kimi antonelli, Forma-1
Kimi Antonelli sikerére tippel Ralf Schumacher a Forma-1-ben / Fotó: Anni Graf - Formula 1

Nem tudom elképzelni, hogy a McLaren tavalyi dominanciája azonnal visszatér

 - vélekedett Ralf Schumacher. A kérdésre, akkor vajon ki lesz a világelső, váratlan nevet dobott be.

A személyes kedvencemre, Kimi Antonellire tippelek. Rendkívül tehetséges, ha tartja a fejlődési tempóját, az idény második felétől ő lesz a legerősebb pilóta

 – mondta Schumacher.

Mivel a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen lépten-nyomon kritizálja az új szabályokat, Schumacher szerint csapatot válthat.

Max világossá tette, hogy nem élvezi az új szabályokat, ennek ellenére a Red Bull az otthona, kétségbeesetten szeretne sikeres lenni az istállójával. Ha úgy érzi, túl sok kompromisszumot kell kötnie a vezetési stílusával kapcsolatban, és az nem kecsegtet sikerrel, akkor feladja vagy csapatot vált - ez mindenképpen hihető perspektíva. Mindenesetre érdeklődőkből nincs hiánya 

– fejtegette Schumacher.

Hamilton Forma-1-es jövője 3-4 verseny után tisztázódik

Lewis Hamilton tavaly csalódott a Ferrariban, 2026 végén akár visszavonulhat. 

Ez lehetséges, tudniillik, ha az első három-négy versenyen rájön, hogy csapattársa, Charles Leclerc legyőzi vagy az autója nem felel meg az elvárásoknak, úgy dönthet: elég volt. 

- érvelt a német szakértő, aki kiemelte, hatalmas nyomás nehezedik az Aston Martinra, mert a Forma-1 nem egy átlagos üzlet, nem lehet megvenni a sikert. Ráadásul az Aston Martin, mint autómárka, hatalmas veszteségeket termel. A Forma-1 nagy összegeket emészt fel, valamikor a pénzáramlásnak megfelelőnek kell lennie, különben a projekt összeomlik. Az Audiról megállapította, jelentősen megnövelte személyzetét, de ettől nem várható csoda, míg az újonc Cadillac sok autóalkatrészt vásárol, a motor, a sebességváltó és az elektronika a Ferraritól származik.

Csakhogy túl gyorsan építették fel a csapatot, és az első alkalmazottak máris távoztak. Kemény leckékben lesz részük 

– vélte Ralf Schumacher.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu