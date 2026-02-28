„A kedvencemre tippelek" - Ralf Schumacher szenzációt vár a Forma-1-ben

A korábbi pilóta, Ralf Schumacher a Sport Bild motorsport-magazinban megosztotta nézeteit az új Forma-1-es idény legfontosabb témáiról. A Sky szakértő nem hiszi, hogy ismét a McLaren uralja a mezőnyt, azaz a világbajnok Lando Norris nem ismétel, és csapattársa, Oscar Piastri dobogós helyezése sem realitás. Az ötven éves Schumacher ezt nem csak arra alapozza, hogy új autókkal száguld a mezőny.

Kimi Antonelli sikerére tippel Ralf Schumacher a Forma-1-ben / Fotó: Anni Graf - Formula 1

Nem tudom elképzelni, hogy a McLaren tavalyi dominanciája azonnal visszatér

- vélekedett Ralf Schumacher. A kérdésre, akkor vajon ki lesz a világelső, váratlan nevet dobott be.

A személyes kedvencemre, Kimi Antonellire tippelek. Rendkívül tehetséges, ha tartja a fejlődési tempóját, az idény második felétől ő lesz a legerősebb pilóta

– mondta Schumacher.

Mivel a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen lépten-nyomon kritizálja az új szabályokat, Schumacher szerint csapatot válthat.

Max világossá tette, hogy nem élvezi az új szabályokat, ennek ellenére a Red Bull az otthona, kétségbeesetten szeretne sikeres lenni az istállójával. Ha úgy érzi, túl sok kompromisszumot kell kötnie a vezetési stílusával kapcsolatban, és az nem kecsegtet sikerrel, akkor feladja vagy csapatot vált - ez mindenképpen hihető perspektíva. Mindenesetre érdeklődőkből nincs hiánya

– fejtegette Schumacher.

Hamilton Forma-1-es jövője 3-4 verseny után tisztázódik

Lewis Hamilton tavaly csalódott a Ferrariban, 2026 végén akár visszavonulhat.

Ez lehetséges, tudniillik, ha az első három-négy versenyen rájön, hogy csapattársa, Charles Leclerc legyőzi vagy az autója nem felel meg az elvárásoknak, úgy dönthet: elég volt.

- érvelt a német szakértő, aki kiemelte, hatalmas nyomás nehezedik az Aston Martinra, mert a Forma-1 nem egy átlagos üzlet, nem lehet megvenni a sikert. Ráadásul az Aston Martin, mint autómárka, hatalmas veszteségeket termel. A Forma-1 nagy összegeket emészt fel, valamikor a pénzáramlásnak megfelelőnek kell lennie, különben a projekt összeomlik. Az Audiról megállapította, jelentősen megnövelte személyzetét, de ettől nem várható csoda, míg az újonc Cadillac sok autóalkatrészt vásárol, a motor, a sebességváltó és az elektronika a Ferraritól származik.

Csakhogy túl gyorsan építették fel a csapatot, és az első alkalmazottak máris távoztak. Kemény leckékben lesz részük

– vélte Ralf Schumacher.