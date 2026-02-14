"Vonuljon csak vissza" - Norris beszólt a hisztiző Verstappennek

Még el sem kezdődött a szezon, de máris megvan az év első pilótabalhéja. A 2026-os Forma–1-es idény hivatalosan csak március első hétvégéjén rajtol, ám a bahreini teszthétvégén már bemutatkoztak az új autók. Csütörtökön a négyszeres világbajnok és tavalyi ezüstérmes, Max Verstappen élesen kritizálta az új szabályrendszert, amelyre rögtön reagált a holland versenyző tavalyi legyőzője, Lando Norris is.

Max Verstappen (balra) nem elégedett az idei autókkal, míg a címvédő Lando Norris (jobbra) nem panaszkodik Fotó: Anadolu

Verstappen belengette a visszavonulást

Számomra ez nem Forma–1. Nekem önmagában nem elég a nyerő autó, élvezni is akarom a vezetést. A karrierem mostani szakaszában a Forma-1-en kívül is keresem a lehetőségeket, ahol átélhetem a versenyzés örömét.

– fogalmazott Verstappen az új hibrid motorok kapcsán.

A McLaren friss világbajnoka, Lando Norris nem rejtette véka alá, mit gondol riválisa éles véleményéről.

Én nagyon is élvezem a vezetést. Ha ő vissza akar vonulni, vonuljon csak vissza. A Forma-1 folyamatosan változik. Néha jobb vezetni, néha kevésbé. De eszement pénzeket kapunk ezért, szóval nincs okunk panaszkodni. Minden pilóta csinálhat mást. Nem feltétlenül kell itt lennie.

– mondta a 26 éves versenyző, aki tavaly letaszította az F1 trónjáról a négy évig egyeduralkodó Verstappent.

Norris hozzátette, hogy az új autókhoz idővel mindenki hozzászokik majd:

Valóban nem tűnnek olyan gyorsnak, mint az elmúlt években, de még nagyon az elején járunk. Az új szabályok lassítottak az autókon, de az év végére vagy a következő elejére már visszatérünk a tavalyi szintre.

A 2026-os Forma–1-es szezon kevesebb mint egy hónap múlva, március 6-án Ausztráliában rajtol. A versenynaptár 24 hétvégéből áll, és a Magyar Nagydíjat a szokásoknak megfelelően nyár közepén, július 26-án rendezik meg.