„Folyamatosan hazudnak” – kiakadt a Schumacher-családra az exmenedzser

Willi Weber 1988-ban ismerkedett meg Michael Schumacherrel és több mint 20 éven át, egészen 2010-ig volt a német menedzsere, azóta Sabine Kehm felel ezért a pozícióért. Hiába tartozott Schumacher legközelebbi ismerősei közé, a 2013-as baleset óta nem engedik közel a hétszeres világbajnokhoz, amiből most már elege lett Webernek.

Továbbra is szinte lehetetlen megközelíteni Michael Schumachert Fotó: AFP

Százszor próbáltam felvenni a kapcsolatot Corinnával (Schumacher felesége), de nem válaszolt – panaszkodott Willi Weber. „Aztán felhívtam Jean Todtot, hogy kérdezze meg, mehetnék-e én is velük a kórházba, aki azt mondta, ez még túl korai lenne. Aztán a következő nap is felhívtam, de nem vette fel. Egyáltalán nem számítottam erre, ezért pedig még mindig mérges vagyok. Sokáig kizártak engem, azt mondták, még túl korai, most viszont már inkább túl késő. Talán el kellene mondaniuk, hogy mi a helyzet valójában.”

Az olasz Gazzetta Dello Sportnak nyilatkozó Weber hiába tekinti fiának Schumachert, nem tud korábbi pártfogoltjával találkozni, szerinte a család nem mond igazat a némettel kapcsolatban:

Csak hazugságokat hallok tőlük. Évekkel a baleset után azt mondtam magamnak, hogy csak szemmel tartom a családot, hiszen nem tudok változtatni a dolgokon.