„Ez az első alkalom, hogy…” – Újabb hírek jöttek Michael Schumacherről

Továbbra is sok a kérdőjel Michael Schumacher állapota körül, de most egy Forma-1-es bennfentes pozitív egészségügyi frissítést hozott nyilvánosságra. Mint ismert, a hétszeres világbajnok 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett Franciaországban. Felesége, Corinna azóta mindent megtesz annak érdekében, hogy titokban tartsa férje állapotát. Egy éve olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint Schumacher részt vett lánya, Gina esküvőjén Mallorcán. Most pedig egy motorsport-újságíró számolt be pozitív jelekről.

Továbbra is sok a kérdőjel Michael Schumacher állapota körül / Fotó: Lapresse / Northfoto

Schumacher állapota javulhatott

Stéfan L'Hermitt, a L'Equipe munkatársa szerint Schumacher állapota javulhatott az elmúlt 12 hónapban.

Úgy fogalmaznék, hogy nincs jól, de lehet, hogy javul az állapota. Alapvetően semmit sem tudunk, de idén egy jótékonysági rendezvényre aláírt egy sisakot. Hogy a felesége fogta-e közben a kezét? Nem tudjuk pontosan, de ez az első alkalom, hogy valamiféle pozitív jelet kaptunk, az életnek egy jelét

– idézi az újságíró szavait a The Sun.

Mint ismert, Schumacher még áprilisban dedikálta – több tucat másik pilóta mellett – az autósport-legenda, Sir Jackie Stewart sisakját.

Schumacher még áprilisban dedikálta Sir Jackie Stewart sisakját / Fotó: DPPI / PsnewZ / Bestimage / Northfoto

Stéfan L'Hermitt hangsúlyozta, hogy semmilyen fejleményről nem tájékoztatták őt Schumacherrel állapotával kapcsolatban, és továbbra is azt gondolja, hogy a hétszeres világbajnok nem tud beszélni vagy kommunikálni.