Fordulópont, ez a nap mindent megváltoztatott Michael Schumacher életében

A nap, amikor minden megváltozott: így számolnak be a lapok és Michael Schumacher közösségi oldalai is a 25 éve, Szuzukában történtekről. A Forma-1 német legendája akkor, 2000. október 8-án nyerte meg a Japán Nagydíjat és a harmadik világbajnoki címét – de az elsőt a Ferrarival, amellyel aztán sporttörténelmet írt az autóversenyzésben.
Schumi akkor már rég túl volt az F1-be való berobbanásán (1991), sőt a Benetton istállónál nyert első két vb-győzelmén (1994, 1995), no meg az 1999-es, borzalmas silverstone-i kettős lábtörésén is. Mégis, az olasz csapatnál 1996-tól eltöltött első évei után, pályafutása 43. futamgyőzelmével, 31 évesen írta be magát végképp a sportág történetébe. Aztán a következő szezonokban, sorozatban öt – összesen pedig hét – világbajnoki elsőséggel. A negyed évszázaddal ezelőtti diadalát megelőzően 21 évvel, 1979-ben Jody Scheckter volt a Ferrari legutóbbi bajnoka.
"A pillanat, amikor átértem a célvonalon, őrületes volt. Addig minden örömöt elfojtottam magamban, hogy biztosan sikerüljön. Azóta gyakran kérdezték tőlem, mit éreztem abban a pillanatban. Sosem tudtam szavakkal kifejezni. Képtelen voltam mihez kezdeni azzal az örömmel" – emlékezett vissza később Schumacher a nagy rivális Mika Häkkinen sorsfordító legyőzésére a végletekig kiélezett versenyben.
Euforikus örömében Schumi olyan erősen verte a kormányát, hogy azt elővigyázatosságból inkább kicserélték a következő versenyre. Még évek múltán is azt a győzelmet emlegette páratlan pályafutása legszebb momentumának. Az utána következő, fékevesztett bulinak pedig soha többé nem tapasztalt másnaposság lett a vége.
Az F1 történetének egyik legérzelmesebb és legfontosabb győzelmének 25. évfordulóját ünnepeljük. 2000. október 8-án Michael átszelte a célvonalat Szuzukában, megnyerve a Japán Nagydíjat és az első világbajnoki címét a Ferrarival. Attól kezdve semmi sem volt ugyanolyan, mint korábban
– kommentálták most a 25 évvel ezelőtti sporttörténeti siker képeit Schumacher hivatalos Facebook-oldalán.
Az F1-legenda 2013 végén szenvedett súlyos koponyasérülést síelés közben; azóta a nyilvánosságtól elzártan ápolják, Michael Schumacher állapota nem ismert.
