Lewis Hamilton magyarázkodott, Verstappen panaszkodott a nagydíj után

Nagyon régen volt olyan Forma–1-es futam amikor mindhárom dobogós pilóta boldogan nyilatkozott a kockás zászló után. Ebből a szempontból a Holland Nagydíj mindenképpen különleges volt, mert a futamgyőztes, Oscar Piastri lett, a második helyen Max Verstappen végzett, a harmadikon pedig Isack Hadjar, az RB francia versenyzője zárt. Lewis Hamilton pedig összetörte az autóját. Mint elárulta: nem is igazán érti, hogyan...

Lando Norris kiesett, így Oscar Piastri könnyű szerrel nyerte a Holland Nagydíjat. Hamilton meg csak magyarázkodott... Fotó: AFP

Végig úgy éreztem, hogy kontrollálom a futamot, természetesen sajnálatos, hogy Norris kiesett. Arra számítottam, hogy nehéz hétvégém lesz, viszont az időmérőn és a futamon és meglepően magabiztos voltam. Messze még a vége, de most nagyon boldog vagyok

– nyilatkozott mosolyogva Oscar Piastri

A hazai pályán hibátlanul versenyző Max Verstappen picit panaszkodott, majd a végén elismerte, szép eredmény a második helyen.

Mindent beleadtam a rajtnál, hogy előrébb lépjek, de utána nem volt meg a tempóm, hogy felvegyem a versenyt a McLarenekkel, szerencsém volt, hogy Norris kiesett. A dobogó második foka mindenképpen szép eredmény ennek fényében.

Az élete első pódiumát szerző Isack Hadjar alig fért a bőrébe:

Hihetetlen érzés, nagyon boldog vagyok a teljesítményemmel, mert kihoztam a maximumot magamból. Már gyerekként is erről álmodoztam, remélem még sok dobogó vár rám a pályafutásom során.

Hamilton nem érti mi történt

Az autóját összetörő Lewis Hamilton is elmondta gondolatait:

Igazán nem tudom. Vissza kell néznem. Ahogy a döntöttbe mentem, az autó hátulja megindult, és már nem tudtam megfogni

– mondta a Sky Sportsnak a brit pilóta.