Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lewis Hamilton magyarázkodott, Verstappen panaszkodott a nagydíj után

Forma-1
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 17:35 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 31. 17:38
Lewis HamiltonMax VerstappenMcLaren
Oscar Piastri rajt-cél győzelmet aratott Zandvoortban. Lewis Hamilton nem igazán tudja, mi okozta a hibáját.

Nagyon régen volt olyan Forma–1-es futam amikor mindhárom dobogós pilóta boldogan nyilatkozott a kockás zászló után. Ebből a szempontból a Holland Nagydíj mindenképpen különleges volt, mert a futamgyőztes, Oscar Piastri lett, a második helyen Max Verstappen végzett, a harmadikon pedig Isack Hadjar, az RB francia versenyzője zárt. Lewis Hamilton pedig összetörte az autóját. Mint elárulta: nem is igazán érti, hogyan...

Hamilton és Norris is kiesett
Lando Norris kiesett, így Oscar Piastri könnyű szerrel nyerte a Holland Nagydíjat. Hamilton meg csak magyarázkodott... Fotó: AFP

Végig úgy éreztem, hogy kontrollálom a futamot, természetesen sajnálatos, hogy Norris kiesett. Arra számítottam, hogy nehéz hétvégém lesz, viszont az időmérőn és a futamon és meglepően magabiztos voltam. Messze még a vége, de most nagyon boldog vagyok

– nyilatkozott mosolyogva Oscar Piastri

A hazai pályán hibátlanul versenyző Max Verstappen picit panaszkodott, majd a végén elismerte, szép eredmény a második helyen.

Mindent beleadtam a rajtnál, hogy előrébb lépjek, de utána nem volt meg a tempóm, hogy felvegyem a versenyt a McLarenekkel, szerencsém volt, hogy Norris kiesett. A dobogó második foka mindenképpen szép eredmény ennek fényében.

Az élete első pódiumát szerző Isack Hadjar alig fért a bőrébe:

Hihetetlen érzés, nagyon boldog vagyok  a teljesítményemmel, mert kihoztam a maximumot magamból. Már gyerekként is erről álmodoztam, remélem még sok dobogó vár rám a pályafutásom során.

Hamilton nem érti mi történt

Az autóját összetörő Lewis Hamilton is elmondta gondolatait:

Igazán nem tudom. Vissza kell néznem. Ahogy a döntöttbe mentem, az autó hátulja megindult, és már nem tudtam megfogni

– mondta a Sky Sportsnak a brit pilóta.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu