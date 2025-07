Kiderülnek Michael Schumacher titkai, a hivatalos oldalán tettek bejelentést

Különleges rendezvénnyel készülnek Monzában, hogy Michael Schumacher páratlan pályafutását ünnepeljék.

Schumacher 2006-ban a 90. F1-futamgyőzelmét aratta Monzában, majd bejelentette a visszavonulását Fotó: Getty Images

Az idén 75 éves Forma-1 ünnepségsorozata keretein belül, három napig úgynevezett Schumacher Lounge várja a látogatókat a legendás versenypályán, amelyhez ezer szálon kötődött Schumi.

Schumacher hazajárt Monzába

A hétből öt világbajnoki címét a Ferrarival elért német autóversenyzőnek sokáig afféle hazai pályát jelentett a Milánóhoz közeli Monza, ahol rekordot jelentő ötször győzött (hasonlóan Lewis Hamiltonhoz); ahol előfordult, hogy elsírta magát (amikor a 41. elsőségével utolérte Ayrton Sennát); ahol a 2006-os sikere után bejelentette az első visszavonulását; és ahol 247,586 km/h-val máig érvényes átlagsebesség-rekordot állított föl 2003-ban.

A 2013-as súlyos síbalesete óta ápolásra szoruló Schumacher hivatalos Instagram-oldalán is közzétették, hogy a belépőt vásároló rajongók – a mesés ételek és italok fogyasztása mellett – testközelből csodálhatják meg az F1-legenda hajdani versenyautóit és használati tárgyait; és eddig még sohasem hallott történetekbe is beavatják őket kedvencükkel kapcsolatban. A jegybevételből Schumacherék jótékonysági alapítványa is gyarapodik, amely az agy- és fejsérülések kutatásait támogatja.

...