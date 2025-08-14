Mégis láthatjuk újra Schumachert? Kész a nagy terv a visszatérésre

Mick Schumacher már a harmadik évét tölti a Forma-1-en kívül, de továbbra is elszántan hangoztatja, hogy a legfőbb célja visszatérni az autóversenyzés királykategóriájába, ahol 2021-ben és 2022-ben a Haas pilótájaként már részt vett. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher 26 éves fia számára régóta egy másik amerikai csapat jelenti az utolsó szalmaszálat: az F1-be jövőre beszálló Cadillac. Ott sem tartozik ugyanakkor a legfőbb esélyesek közé – most mégis arról szólnak a hírek, hogy egy nagy lépéssel közelebb kerülhet a gyerekkori álma megvalósításához.
Hosszú idő után kezd felpörögni a Schumacher-fiú jövőjével kapcsolatos pókerjátszma. Az Auto Motor und Sport franciaországi forrásokra hivatkozva állítja, hogy Mick Schumacher nem készül meghosszabbítani a szerződését az Alpine istállónál, amelynek a kötelékében idén a megbízhatósági vb-sorozaton (WEC) versenyez.
A "kis Schumi" azt tervezi, hogy ugyanabban a kategóriában marad, de a 2009-es Forma-1-es világbajnok Jenson Button helyére a Cadillac WEC-csapatához (Jota Team) igazol, és ezzel újra tűzközelbe kerül.
Az Alpine csapatfőnöke, Flavio Briatore – apja hajdani pártfogója, akivel a legendás Schumacher két vb-címet nyert a Benettonnál – nem tervez vele, a 2026-os újoncnál ellenben a hypercar-versenyautón túl, mellékállásban megkaphatja a tartalék- és tesztpilóta pozícióját. Ezeket töltötte be Mick legutóbb tavaly, a Mercedes F1-istállójánál. Most pedig abban reménykedik, hogy bárkiket is szerződtetnek a Cadillac F1-versenyzői helyeire – Valtteri Bottas az egyik nagy esélyes –, mellettük "univerzális fegyverként" több esélye lehet surranópályán visszakerülni a Forma-1-be, mint tavaly Lewis Hamilton és George Russell mögött volt.
