/Eljött a nagy nap, ezen múlik Schumacher nagy visszatérése

Mick Schumacher immár harmadik éve nem találja a visszautat a gyerekkori álmát, legnagyobb életcélját jelentő Forma-1-be. A Haas istállónál anno (2021-22) lebőgött német autóversenyző idén már teszt- vagy tartalékpilótaként sem maradt a tűz közelében. Inkább egyet hátralépett, hogy csakis a megbízhatósági vb-sorozatra (WEC) koncentráljon. Ott most az Alpine hypercarjának egyik pilótájaként, a szombaton 16 órakor keződő Le Mans-is 24 órás versenyen kerülhet mégis közelebb az F1-hez.

Mick Schumacher lazán áll a legendás Le Mans-i versenyhez, pedig akár visszajuttathatja a Forma-1-be

Fotó: AFP

Schumacher ugyan előzetesen hangsúlyozta, hogy számára a legendás futam semmi külünlegeset nem jelent – inkább Spa, Sao Paulo és Szuzuka a kedvencei –, a német sportsajtóban hangsúlyozzák: ha Le Mans-ban nagyot alakít, az többet ér, mint a vb-pontverseny állása a szezon végén.

Mick Schumacher nem lihegi túl Le Mans-t

– Természetesen várom Le Mans-t, mert a csapat annyira izgatott miatta. De számomra nem különleges verseny, olyan, mint bármely másik – mondta a hétszeres F1-világbajnok Michael Schumacher 25 éves fia, hozzátéve: természetesen tudja, hogy

ha megnyered Le Mans-t, mindenkinek megmutattad.

Az egész sorozat fennmaradó részét túlragyogó, több mint 300 ezer nézőt vonzó 24 órás verseny a Sport1.de cikke szerint sokat lendíthet Mick Schumacher karrierjén, ennél jobb ajánlólevelet nem is kell az F1-be való visszatéréséhez. A Frédéric Makowieckivel és Jules Gounonnal alkotott triójuk Spában és Imolában is dobogón végzett, tehát ha nem is tartozik a favoritok közé, nem is esélytelen a jó szereplésre. Tavaly ugyanitt motorhiba miatt kiesett ugyan, de az Alpine idén sokkal versenyképesebb.

Schumacher az időmérőn elkövetett hibája miatt büntetést kapott a versenybíróktól, de szerencséjére ez nem érintette a legjobb körét, így az Alpine a 10. helyről rajtolhat. Az élről éppen a Cadillac indul majd, amelytől a legtöbben várják, hogy jövőre az F1-ben ad pilótaülést Schumi fiának.