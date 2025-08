Ennyi volt? Hamilton kipakolt, a rajongók már a legrosszabbtól tartanak

Noha az előző futamon, Spában bravúrosan vezette a feltámadni látszó Ferrarit (akkor a 18. helyről rajtolva lett 7.), Lewis Hamilton ritka nagy pofont kapott a Forma-1 hétvégi Magyar Nagydíján. A 7-szeres világbajnokként és a Hungaroring 8-szoros győzteseként is rekorder brit világsztár előbb már a Q2-ben elvérzett a szombati időmérőn, majd a vasárnapi futamon csak a 12. helyen végzett. Ráadásul úgy, hogy lekörözték, és a csapattársa, Charles Leclerc csak azért lehetett bosszús, mert az első helyről indulva és sokáig vezetve végül lemaradt a dobogóról. Vagyis aligha Hamilton versenyautója a bibi.

Lewis Hamiltonnak ideje lenne visszavonulnia az F1-szakkommentátor Ralf Schumacher szerint

Fotó: Szabolcs László

Hamilton az újabb kudarcok miatt összetörve beszélt a csapatrádión és a mikrofonok előtt is.

"Nagyon sajnálom a hétvégét, srácok"

– kért például bocsánatot a csapatától, de ennél erősebben is fogalmazott az elrontott időmérője után:

"Haszontalan vagyok, teljesen haszontalan. Nem a csapat hibája, az autó képes a pole-pozícióra. Valószínűleg pilótát kellene cserélniük."

Utóbb már igyekezett optimistábban tekinteni előre: elmondta, várja a nyári szünetet követő újabb versenyt (augusztus utolsó napján lesz a Holland Nagydíj), hiszen a Ferrari egyre jobbnak tűnik. Ugyanakkor vészjóslóan hozzátette:

A háttérben sok minden történik, ami rossz

Hamiltonnak ideje lenne visszavonulnia?

A Sky szakommentátoraként dolgozó korábbi F1-es autóversenyző, Ralf Schumacher szerint ugyanakkor már nem kéne erőltetnie a dolgot, jobban tenné, ha a 2026-ra is érvényes szerződése dacára a szezon végén visszavonulna.

– Képtelen zöld ágra vergődni az autójával. Nem igazán tudja, mihez kezdjen. Láthatóan képtelen változtatni a vezetési stílusán – sorolta Schumacher, aki kezdettől kritizálta Hamilton átigazolását a Mercedestől a Ferrrarihoz., és már a szezon előtt biztos volt benne, hogy Leclerc jobb lesz nála.

– Pontosan erről beszéltem az év elején. Ha minden így megy tovább, valamikor eljön az ideje, amikor a Ferrarinak egyikük mellett kell döntenie, mert nem tudja mindkét pilótára építeni az autót. És akkor még nagyobb bajba kerül, hiszen már most is kételkedik saját magában. Ez egy tendencia, ami nagyon-nagyon gyorsan halad. Velem is így volt, amikor a DTM-ben (Német Túraautó-bajnokság - a szerző) versenyeztem, és

azt mondtam: 'Oké, ennek már semmi értelme'. Akkor egy évvel korábban leléptem. Bízom benne, hogy ő is képes lesz ezt tenni és meg is teszi.

Természetesen ne rögtön, de ilyesmi bármikor előfordulhat – utalt Hamilton esetleges év végi visszavonulására Ralf Schumacher.