Hamilton ellen összeesküdtek a háta mögött? Sötét üzelmekre derült fény a Ferrarinál

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 08:45
Ezért ilyen rossz a Forma-1 hétszeres világbajnoka?! Lewis Hamiltont sötét erők hátráltathatják az olasz istállónál.
Bámulatos pályafutása tán legmélyebb krízisébe került Lewis Hamilton. A Forma-1 hétszeres világbajnoka 12 év után hagyta ott a Mercedest, hogy a Ferrarinál nyerje meg az áhított nyolcadik vb-címét. Csakhogy egyelőre nemhogy a legjobb riválisok (az idén szinte verhetetlen McLaren-pilóták vagy az őket üldöző címvédő, Max Verstappen), de a 13 évvel fiatalabb monacói csapattársa, Charles Leclerc is simán kenterbe veri. Pedig ő elvileg ugyanolyan autóval versenyez. Vagy mégsem?!

A hétszeres világajnok Hamilton (balra) számára egyre kínosabb, hogy Leclerc sokkal jobb a Ferrarival
Fotó: NurPhoto via AFP

Hamilton a Hungaroring nyolcszoros elsőjeként, a múlt hétvégi Magyar Nagydíjon már az időmérő második szakaszában kiesett – ehhez képest Leclerc megszerezte az első rajtkockát. A futamon aztán elúszott utóbbi győzelme és végül a 4. helyen végzett – míg Hamilton a 12. lett, lekörözve. A vb-pontversenyben 14 futam után ugyan csak egy helyezéssel, de már 42 ponttal jobban áll a monacói. Miközben az F1 egykori nagyvezére, Bernie Ecclestone és a szakkommentátorkodó Ralf Schumacher is a mielőbbi visszavonulásra buzdítja, a veterán brit világsztár sejtelmes nyilatkozattal utalt arra, hogy valami susmust szimatol a háttérben.

Előbb elkeseredetten hasznavehetetlennek mondta magát és azt javasolta, cseréljék le egy másik pilótára, ha Leclerc ennyire versenyképes a Ferrarival, miközben ő csak szenved. Aztán arról beszélt, hogy érez valamit:

– Sok minden zajlik a háttérben, ami… ami nem jó – fogalmazott letörten Lewis Hamilton.

A szavai több összeesküvéselméletet is ihlettek. A TikTokon terjedő egyik videó meglepő részletekől is beszámol arról, ami – állítólag – Hamilton háta mögött történik a Ferrari F1-csapatánál. Eszerint a Magyar Nagydíj előtt a világsztár több változtatási javaslatát nem az ő, hanem Leclerc autójának feljavítására használták fel. "Valaki" ugyanis az olasz istálló tótumfaktumai közül a monacói versenyőt akarja előnyben részesíteni kettejük közül.

Hamilton tud valamit vagy csak mentegeti magát?

Hogy ennek mennyi a valóságtartalma, csak kevesen tudhatják, mindenesetre a korábbi F1-pilóta Marc Surer a német Sport1.de-nek nyilatkozva elmondta:

– Miért tenne ilyet a Ferrari? Hiszen saját magának okozna ezzel kárt. Hamiltonnak egyszerűen csak keményen tovább kel dolgoznia, hogy a vezetés stílusa jobban passzoljon az autóhoz. Úgy, ahogy Leclerc teszi.

A cikk ugyanakkor emlékeztet arra is, hogy 2019-ben hasonló helyzetbe került a Ferrarinál a négyszeres világbajnokként odaszerződött Sebastian Vettel. Csak éppen ő nem összeesküvés-elméeteket gyártott, hanem öt évig tette a dolgát a legjobb tudása szerint, és miután nem tudott kimászni a gödörből, a szerződése lejártával az Aston Martinhoz távozott.

 

