A fügefalevél szörp csodálatos gyógyereje! Ez történik a testeddel, ha naponta iszol belőle

A fügefalevél a mediterrán térségekben óriási kincsnek számít, már évszázadok óta használják különböző panaszokra, mivel értékes hatóanyagokban gazdag növény. De nem csupán gyógyír lehet számos bajra! Ma már a gasztronómiában is egyre több helyen tűnik fel, hiszen illatos szörpöt vagy más finomságot is készíthetsz belőle!
A fügefalevélből készült szörp egyszerre illatos, citrusosan fanyar, mégis selymes – valóságos gasztronómiai ízélmény. Ihatod vízzel hígítva, de belekeverheted limonádékba vagy koktélokba is.
Tipp: Hűtve, szódával, citromkarikával mennyei nyári frissítő!
A friss, zsenge leveleket elteheted későbbre is, ehhez terítsd ki tálcán őket, tedd szellős, meleg, de nem napsütötte helyre, és hagyd 2-3 napig száradni. Ezután kissé törd össze, majd pakold bele egy jól zárható üvegbe vagy teásdobozba. Ezt egész évben, bármikor felhasználhatod.
Néhány friss vagy szárított levelet forrázz le 5–10 percig. Naponta 1-2 csésze teaként fogyasztva támogatja az emésztést, csökkentheti a vércukorszintet.
Használhatod úgy is, mint egy fűszert. Remekül illik halakhoz vagy sajtokhoz, főleg, ha a kerti grillezések alkalmával veted be ezt a különleges, enyhén kókuszos, vaníliás illatú fűszernövényt.
A szárított leveleket áztasd be olivaolajba, és ezzel locsold meg a salátákat vagy a húsokat a grillen.
A bőrre gyakorolt nyugtató hatása miatt a főzetet beleöntheted a fürdővízbe is. Enyhíti az ekcéma és már viszketéssel járó bőrpanasz tüneteit.
Erre figyelj!
A fügefa minden része tartalmazza az enyhén irritáló tejnedvet, különösen, ha frissen vágod a levelet. Ha érzékeny a bőröd, vegyél fel kesztyűt a szedéshez. De ne aggódj, hevítés, főzés, szárítás hatására ez az anyag maradéktalanul denaturálódik, azaz lebomlik vagy átalakul így teljesen ártalmatlanná válik, csak az áldásos hatása marad meg.
Ha szeretnéd látni, hogy készül a fügefalevél tea, nézd meg a videót!
