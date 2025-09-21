A fügefalevél szörp csodálatos gyógyereje! Ez történik a testeddel, ha naponta iszol belőle

Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 12:45
Hatalmas kincs, amit eddig talán nem is használtál – pedig érdemes! Ez nem más, mint a fügefalevél. Ez a nagy, illatos levél nemcsak szép, hanem igazi gyógynövény-különlegesség, ráadásul mennyei szörp is készíthető belőle.

A fügefalevél a mediterrán térségekben óriási kincsnek számít, már évszázadok óta használják különböző panaszokra, mivel értékes hatóanyagokban gazdag növény. De nem csupán gyógyír lehet számos bajra! Ma már a gasztronómiában is egyre több helyen tűnik fel, hiszen illatos szörpöt vagy más finomságot is készíthetsz belőle!

fügefalevél szörp
Készíts fügefalevél szörpöt!
Fotó: Africa Studio /  Shutterstock 

A fügefalevél természetes gyógyír a kertedből

  • Ha felmegy a cukrod - Több tanulmány is kimutatta, hogy a fügefalevél segíthet stabilizálni a vércukorszintet, főként 2-es típusú cukorbetegség esetén. A belőle készült tea vagy kivonat javíthatja az inzulinérzékenységet.
  • Ha be vagy gyulladva - Természetes polifenolokat és antioxidánsokat tartalmaz, melyek enyhíthetik a belső gyulladásokat, például ízületi panaszokat vagy bélrendszeri problémákat.
  • Ha felfújódtál, mint egy lufi - A belőle készült főzet kiváló emésztésjavító, fokozhatja a bélmozgást, enyhítheti a puffadást és a székrekedést is.
  • Ha szeretnél egy kis levegőhöz jutni - Légzőszervi panaszokra is bármikor bevetheted! A népi gyógyászatban megfázás, hörghurut vagy asztma esetén is használták a főzetét teaként vagy gőzölésre, szirupját pedig kanalas orvosságként.

Fügefalevél szörp: Nyárízű különlegesség

A fügefalevélből készült szörp egyszerre illatos, citrusosan fanyar, mégis selymes – valóságos gasztronómiai ízélmény. Ihatod vízzel hígítva, de belekeverheted limonádékba vagy koktélokba is.

Hozzávalók:

  • 10 friss fügefalevél 
  • 1 liter víz
  • 60 dkg cukor - lehet édesítőszer vagy nádcukor is
  • 1 citrom kifacsart leve
  • 1 rúd fahéj vagy 1 vaníliarúd – ettől különlegesebb lesz

Így készítsd el:

  • A leveleket alaposan mosd meg, vágd apróra, öntsd rá a vizet és turmixold össze. 
  • Öntsd egy lábasba, tedd bele a cukrot, fahéjat, vaníliát. 
  • Lassan melegítsd fel, de ne forrjon túlságosan, inkább csak gyöngyözzön, majd gyakori kevergetés mellett így főzd addig, míg elkezd sűrűsödni. 
  • Szűrd le, majd keverd hozzá a citromlevet.
  • Még forrón töltsd steril üvegekbe, és 1-2 napra mehet a dunsztba szunyókálni a meleg takarók közé.

Tipp: Hűtve, szódával, citromkarikával mennyei nyári frissítő!

Ha rákaptál az ízére, ne állj meg a szörpnél! 

A friss, zsenge leveleket elteheted későbbre is, ehhez terítsd ki tálcán őket, tedd szellős, meleg, de nem napsütötte helyre, és hagyd 2-3 napig száradni. Ezután kissé törd össze, majd pakold bele egy jól zárható üvegbe vagy teásdobozba. Ezt egész évben, bármikor felhasználhatod. 

Fügefalevél teához: 

Néhány friss vagy szárított levelet forrázz le 5–10 percig. Naponta 1-2 csésze teaként fogyasztva támogatja az emésztést, csökkentheti a vércukorszintet.

Ételek ízesítésére:

Használhatod úgy is, mint egy fűszert. Remekül illik halakhoz vagy sajtokhoz, főleg, ha a kerti grillezések alkalmával veted be ezt a különleges, enyhén kókuszos, vaníliás illatú fűszernövényt.

Fűszerolajként: 

A szárított leveleket áztasd be olivaolajba, és ezzel locsold meg a salátákat vagy a húsokat a grillen.

Nyugtató fürdőként:

A bőrre gyakorolt nyugtató hatása miatt a főzetet beleöntheted a fürdővízbe is. Enyhíti az ekcéma és már viszketéssel járó bőrpanasz tüneteit.

Erre figyelj!

A fügefa minden része tartalmazza az enyhén irritáló tejnedvet, különösen, ha frissen vágod a levelet. Ha érzékeny a bőröd, vegyél fel kesztyűt a szedéshez. De ne aggódj, hevítés, főzés, szárítás hatására ez az anyag maradéktalanul denaturálódik, azaz lebomlik vagy átalakul így teljesen ártalmatlanná válik, csak az áldásos hatása marad meg. 

Ha szeretnéd látni, hogy készül a fügefalevél tea, nézd meg a videót!

 

 

