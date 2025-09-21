A fügefalevél szörp csodálatos gyógyereje! Ez történik a testeddel, ha naponta iszol belőle

A fügefalevél a mediterrán térségekben óriási kincsnek számít, már évszázadok óta használják különböző panaszokra, mivel értékes hatóanyagokban gazdag növény. De nem csupán gyógyír lehet számos bajra! Ma már a gasztronómiában is egyre több helyen tűnik fel, hiszen illatos szörpöt vagy más finomságot is készíthetsz belőle!

Készíts fügefalevél szörpöt!

Fotó: Africa Studio / Shutterstock

A fügefalevél természetes gyógyír a kertedből

Ha felmegy a cukrod - Több tanulmány is kimutatta, hogy a fügefalevél segíthet stabilizálni a vércukorszintet, főként 2-es típusú cukorbetegség esetén. A belőle készült tea vagy kivonat javíthatja az inzulinérzékenységet.

Ha be vagy gyulladva - Természetes polifenolokat és antioxidánsokat tartalmaz, melyek enyhíthetik a belső gyulladásokat, például ízületi panaszokat vagy bélrendszeri problémákat.

Ha felfújódtál, mint egy lufi - A belőle készült főzet kiváló emésztésjavító, fokozhatja a bélmozgást, enyhítheti a puffadást és a székrekedést is.

Ha szeretnél egy kis levegőhöz jutni - Légzőszervi panaszokra is bármikor bevetheted! A népi gyógyászatban megfázás, hörghurut vagy asztma esetén is használták a főzetét teaként vagy gőzölésre, szirupját pedig kanalas orvosságként.

Fügefalevél szörp: Nyárízű különlegesség

A fügefalevélből készült szörp egyszerre illatos, citrusosan fanyar, mégis selymes – valóságos gasztronómiai ízélmény. Ihatod vízzel hígítva, de belekeverheted limonádékba vagy koktélokba is.

Hozzávalók:

10 friss fügefalevél

1 liter víz

60 dkg cukor - lehet édesítőszer vagy nádcukor is

1 citrom kifacsart leve

1 rúd fahéj vagy 1 vaníliarúd – ettől különlegesebb lesz

Így készítsd el:

A leveleket alaposan mosd meg, vágd apróra, öntsd rá a vizet és turmixold össze.

Öntsd egy lábasba, tedd bele a cukrot, fahéjat, vaníliát.

Lassan melegítsd fel, de ne forrjon túlságosan, inkább csak gyöngyözzön, majd gyakori kevergetés mellett így főzd addig, míg elkezd sűrűsödni.

Szűrd le, majd keverd hozzá a citromlevet.

Még forrón töltsd steril üvegekbe, és 1-2 napra mehet a dunsztba szunyókálni a meleg takarók közé.

Tipp: Hűtve, szódával, citromkarikával mennyei nyári frissítő!

Ha rákaptál az ízére, ne állj meg a szörpnél!

A friss, zsenge leveleket elteheted későbbre is, ehhez terítsd ki tálcán őket, tedd szellős, meleg, de nem napsütötte helyre, és hagyd 2-3 napig száradni. Ezután kissé törd össze, majd pakold bele egy jól zárható üvegbe vagy teásdobozba. Ezt egész évben, bármikor felhasználhatod.